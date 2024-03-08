Çayırova'da 4 katlı bina (1/8 hissesi) icradan satılıktır

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2023/3605 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3605 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili Gebze ilçesi Çayırova Mah. 3712 Ada, 13 Parselde kayıtlı 222,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın borçluya ait 1/8'lik hissesi satışa konudur. Arsa üzerinde 3B yapı grubunda yer alan 1 bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşan 8 daireye sahip 4 katlı betonarme bina vardır. Kıymet takdiri aşamasında bilirkişilerce belediyeden yapının dosyası incelenmiştir. Her dairede 2 oda, 1 salon, 1 banyo-wc ve 1 balkon bulunmaktadır. Binada her katta iki daire bulunmaktadır. Kattaki daireler simetrik plandadır. Binada asansör mevcut değildir. Dairenin dış doğramaları plastik ısı camlı ve doğalgaz kombi ısıtmalıdır. Dairenin bulunduğu bina eski yapıdır. Belediye arşivinde projeleri yoktur. Binanın 25 yıl ve üzerinde olabileceği değerlendirilmiştir. Bina afalt nitelikli (1) yola cephelidir. Çarşı merkezine, D-100 karayoluna ve metro istasyonuna uzaktır. Okullara, sağlık kuruluşlarına orta mesafededir. Konut bölgesinde bir yerdedir. Binanın (yapıdaki daireler dikkate alındığında) brüt inşaat alanı 720 m2'dir. Kıymet takdirinde borçluya düşen 1/8'lik hisse gözönünde bulundurularak değerlendirmede arsanın 27,75 m2'si ile binanın 90,00 m2'si dikkate alınmıştır. Gebze Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2023 tarihli yazısına göre arsanın üzerindeki binanın yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi yoktur. Ana taşınmaz üzerindeki binada üçüncü kişi Fa*** Bur** 'a ait ruhsatsız yer için (2.normal kat); 25/03/2014 tarihinde yapı durdurma tutanağı düzenlenmiş olup, Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi gereği 27/03/2014 tarih ve 1185 nolu para cezası kararı alınmış, aynı Kanun'un 32. maddesi gereğince 27/03/2014 tarih ve 1207 nolu yıkım kararı alınmıştır.

Adresi : Çayırova (Ademyavuz) Mah, 3712 Ada, 13 Parsel Gebze / KOCAELİ

Yüzölçümü : 222,00 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında konut alanında kaldığı ayrık nizam 3 kat, Taks:0,40'tır.

Kıymeti : 1.207.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:38

05/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.