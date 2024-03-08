İzmit’in Ramazan davulcuları belli oldu

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında İzmit Belediyesine bağlı mahallelerde davul çalacak kişileri belirledi. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen 50 davulcuya kimlikleri ve yelekleri zabıta ekipleri tarafından teslim edildi.
2 DEFA BAHŞİŞ TOPLAYABİLECEKLER
Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcular, görev yaptıkları süre boyunca belediyenin verdiği kimlikleri boyunlarından çıkartmayacaklar. İzmit Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kimliği olmayan hem davul çalamayacak, hem de bahşiş toplayamayacak. Davulcular Ramazan boyunca 2 defa bahşiş toplayabilecekler. Ayrıca davulcular gece 03.00’den itibaren davul çalmaya başlayacaklar” dedi.
2024 YILI İZMİT BELEDİYESİ RAMAZAN DAVULCULARI
Emre Taşpınar - Cedit Mahallesi
Mustafa Güneş - Kabaoğlu Mahallesi
Berat Özmen - Şirintepe Mah.(Plajyolu Tarafı)
Yavuz Kuyumcu - Kuruçeşme Fatih
Sezai Kuyumcu - Kuruçeşme Fatih
Şeref Gören - Gündoğdu Mahallesi
Tugay Kuyumcu - Doğan Mahallesi
Berati Karabulut - Karabaş Mahallesi
Ersin Kuyumcu - Yenimahalle (Radar)
Sebahattin Kuyumcu - Cumhuriyet Mahallesi
Atakan Yıldız - Akpınar Mahallesi
Muhsin Üzün - Gündoğdu Mahallesi
Yusuf Özdere - Ömerağa Mahallesi
Muammer Bayram - Hacıhızır Mahallesi
Mustafa Terzi - Malta Mahallesi
Gökhan Tanrıverdi - Körfez Mah. Muhtarı
Ferit Kaçmak - Veli Ahmet Mahallesi
Hakan Şare - Kozluk Mahallesi
Berkay Savaş - Mehmetalipaşa Mah.
Cüneyt Çakmak - Yahyakaptan Mah
Muhammet Yıldıray - Yenişehir Mahallesi
Recep Demircioğlu - Yenidoğan Mahallesi
Erdem Taşkın - Bekirdere Mahallesi
Hakan Halıcıoğlu - Yenişehir Mahallesi
Kadir Özayvaz - Cedit Mahallesi
Volkan Akkuş - Serdar Mahallesi
Enes Sayın - Yenişehir Mahallesi
Kadir Kuyumcu - Kocatepe Mahallesi
Birkan Gökbaş - Tepeköy Mah.(Bayındırlık)
Efecan Öngelen - Gültepe Fatih Mahallesi
Erdal Ceyhan - Erenler Mahallesi
Bayram Poyraz - Turgut Mah. 1.Bölge
Saim İbişoğlu - Turgut Mahallesi 3. Bölge
Ömer Özakyol - Şirintepe Mahallesi(Üst Bölge)
Burak Öz - 28 Haziran Mahallesi
Samet Kayan - Terzibayırı Mahallesi
Semih Kulabaş - Gültepe Mahallesi
Resul Doğan - Topçular Mahallesi
Emre Aydemir - Ayazma Mahallesi
Orhan Poyraz - Akçakoca Mahallesi
Ayhan Poyraz - Orhan Mahallesi
Aydan Can - Turgut Mahallesi 2.Bölge
Emirhan Yiğit - Kadıköy Mahallesi
Özkan Çiftçi - Zabıtan-Yenidoğan Mahallesi
Bilal Şafak - Hacı Hasan Mahallesi
Adem Çalar - Alikahya Fatih Mahallesi
Ersin Mutlu - Akmeşe Atatürk Mahallesi
Yılmaz Birçok - Fatih Mah.(Doktorlar Sitesi Böl)
Haktan Şirin- Yenidoğan Mah. Seka Evleri
Muhammet Furkan Kılıç - Şirintepe Mahallesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.