İzmit’in Ramazan davulcuları belli oldu

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında İzmit Belediyesine bağlı mahallelerde davul çalacak kişileri belirledi. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen 50 davulcuya kimlikleri ve yelekleri zabıta ekipleri tarafından teslim edildi.

2 DEFA BAHŞİŞ TOPLAYABİLECEKLER

Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcular, görev yaptıkları süre boyunca belediyenin verdiği kimlikleri boyunlarından çıkartmayacaklar. İzmit Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kimliği olmayan hem davul çalamayacak, hem de bahşiş toplayamayacak. Davulcular Ramazan boyunca 2 defa bahşiş toplayabilecekler. Ayrıca davulcular gece 03.00’den itibaren davul çalmaya başlayacaklar” dedi.

2024 YILI İZMİT BELEDİYESİ RAMAZAN DAVULCULARI

Emre Taşpınar - Cedit Mahallesi

Mustafa Güneş - Kabaoğlu Mahallesi

Berat Özmen - Şirintepe Mah.(Plajyolu Tarafı)

Yavuz Kuyumcu - Kuruçeşme Fatih

Sezai Kuyumcu - Kuruçeşme Fatih

Şeref Gören - Gündoğdu Mahallesi

Tugay Kuyumcu - Doğan Mahallesi

Berati Karabulut - Karabaş Mahallesi

Ersin Kuyumcu - Yenimahalle (Radar)

Sebahattin Kuyumcu - Cumhuriyet Mahallesi

Atakan Yıldız - Akpınar Mahallesi

Muhsin Üzün - Gündoğdu Mahallesi

Yusuf Özdere - Ömerağa Mahallesi

Muammer Bayram - Hacıhızır Mahallesi

Mustafa Terzi - Malta Mahallesi

Gökhan Tanrıverdi - Körfez Mah. Muhtarı

Ferit Kaçmak - Veli Ahmet Mahallesi

Hakan Şare - Kozluk Mahallesi

Berkay Savaş - Mehmetalipaşa Mah.

Cüneyt Çakmak - Yahyakaptan Mah

Muhammet Yıldıray - Yenişehir Mahallesi

Recep Demircioğlu - Yenidoğan Mahallesi

Erdem Taşkın - Bekirdere Mahallesi

Hakan Halıcıoğlu - Yenişehir Mahallesi

Kadir Özayvaz - Cedit Mahallesi

Volkan Akkuş - Serdar Mahallesi

Enes Sayın - Yenişehir Mahallesi

Kadir Kuyumcu - Kocatepe Mahallesi

Birkan Gökbaş - Tepeköy Mah.(Bayındırlık)

Efecan Öngelen - Gültepe Fatih Mahallesi

Erdal Ceyhan - Erenler Mahallesi

Bayram Poyraz - Turgut Mah. 1.Bölge

Saim İbişoğlu - Turgut Mahallesi 3. Bölge

Ömer Özakyol - Şirintepe Mahallesi(Üst Bölge)

Burak Öz - 28 Haziran Mahallesi

Samet Kayan - Terzibayırı Mahallesi

Semih Kulabaş - Gültepe Mahallesi

Resul Doğan - Topçular Mahallesi

Emre Aydemir - Ayazma Mahallesi

Orhan Poyraz - Akçakoca Mahallesi

Ayhan Poyraz - Orhan Mahallesi

Aydan Can - Turgut Mahallesi 2.Bölge

Emirhan Yiğit - Kadıköy Mahallesi

Özkan Çiftçi - Zabıtan-Yenidoğan Mahallesi

Bilal Şafak - Hacı Hasan Mahallesi

Adem Çalar - Alikahya Fatih Mahallesi

Ersin Mutlu - Akmeşe Atatürk Mahallesi

Yılmaz Birçok - Fatih Mah.(Doktorlar Sitesi Böl)

Haktan Şirin- Yenidoğan Mah. Seka Evleri

Muhammet Furkan Kılıç - Şirintepe Mahallesi