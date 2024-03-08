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Gebzespor, Lüleburgazspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Gebzespor, Pazar günü kendi evinde Lüleburgazspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

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Gebzespor, Lüleburgazspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde taktik çalışması gerçekleştiren mor beyazlılarda, sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. 1 maç eksiğiyle liderin 2 puan gerisinde olan Mor Menekşeler, Lüleburgazspor karşısında kazanarak hem taraftarlarına 3 puan hediye etmeyi, hem de şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürmeyi hedefliyor.

GEZER’İN LİSANSI ÇIKTI

Öte yandan Gebzespor yönetimi, yeni teknik direktör Sertaç Gezer ve ekibinin lisanslarını çıkardı. Menekşe’nin yeni teknik patronu Gezer, Gebzespor’un başında ilk resmi maçına Pazar günü Lüleburgazspor karşısında çıkacak.

Gebzespor, Lüleburgazspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
# yeni

08 Mar 2024 - 15:47 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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