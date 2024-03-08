Gebzespor, Lüleburgazspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde taktik çalışması gerçekleştiren mor beyazlılarda, sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. 1 maç eksiğiyle liderin 2 puan gerisinde olan Mor Menekşeler, Lüleburgazspor karşısında kazanarak hem taraftarlarına 3 puan hediye etmeyi, hem de şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürmeyi hedefliyor.
GEZER’İN LİSANSI ÇIKTI
Öte yandan Gebzespor yönetimi, yeni teknik direktör Sertaç Gezer ve ekibinin lisanslarını çıkardı. Menekşe’nin yeni teknik patronu Gezer, Gebzespor’un başında ilk resmi maçına Pazar günü Lüleburgazspor karşısında çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.