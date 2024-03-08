08 Mar 2024 - 16:03- Siyaset G:

Ümit Özdağ Kocaeli'ye geliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Mart’ta (yarın) şehrimize gelerek Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve Gölcük’te programlara katılacak

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
Ümit Özdağ Kocaeli'ye geliyor mask

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Mart Cumartesi (yarın) Çayırova, Gebze ve  Darıca’da    seçim çalışmalarına katılacak. Darıca’da ufak bir miting yapacağı öğrenilen Özdağ buradan  İzmit’e gelecek. İzmit   Cumhuriyet Bulvarı’nda  Merkez Bankası’ndan Anıtpark’a yürüyecek olan Özdağ, kent insanlarıyla buluşacak, esnafla görüşecek. Özdağ, İzmit’ten Gölcük’e geçip   ilçe turu yapacak, vatandaşla bir araya gelecek. Akşam ise  Başiskele’deki Wellborn Luxury Hotel’de belediye başkan adayları tanıtılacak.
# Zafer Partisi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhuriyet, seçim, Darıca, ilçe, Çayırova, Başiskele

08 Mar 2024 - 16:03 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.678.412 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL