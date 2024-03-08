Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Mart Cumartesi (yarın) Çayırova, Gebze ve Darıca’da seçim çalışmalarına katılacak. Darıca’da ufak bir miting yapacağı öğrenilen Özdağ buradan İzmit’e gelecek. İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda Merkez Bankası’ndan Anıtpark’a yürüyecek olan Özdağ, kent insanlarıyla buluşacak, esnafla görüşecek. Özdağ, İzmit’ten Gölcük’e geçip ilçe turu yapacak, vatandaşla bir araya gelecek. Akşam ise Başiskele’deki Wellborn Luxury Hotel’de belediye başkan adayları tanıtılacak.
08 Mar 2024 - 16:03- Siyaset Güncelleme:
Ümit Özdağ Kocaeli'ye geliyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Mart’ta (yarın) şehrimize gelerek Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve Gölcük’te programlara katılacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.