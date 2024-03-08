Büyükakın SEKA Sanat İhtisas Merkezi açılışında Sarı'ya cevap verdi!

Türkiye’de 1936 yılından 2005 yılına kadar aralıksız bir şekilde kağıt üretiminin yapıldığı SEKA Kağıt Fabrikası’nın bir yerleşkesi içerisinde olan ve SEKA Kültür Havzası projesi kapsamında restore edilen, Taşlı Değirmen yapısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından SEKA Sanat İhtisas Merkezi’ne dönüştürüldü. Kocaeli’nin en kapsamlı sergi salonu haline gelen SEKA Kültür Havzası’nın ilk eseri olan Sanat İhtisas Merkezi’nin açılış töreni bugün gerçekleştirildi. Programa; AKP Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, BBP Kocaeli İl Koordinasyonu Metehan Küpçü katılım sağladı.

2 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

SEKA Sanat İhtisas Merkezi olarak adlandırılan tesis, eğitim ve sergi alanı olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Alanda sergi alanı, geleneksel ve görsel sanatlar alanı ve moda akademisi yer alıyor. Ebru Sanatçısı İlker Selimler ve Sevgi Şen eserlerini sergiledi.

ALANIN TAMAMI 1 MİLYON METRE KARE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sefalar getirdiniz sefa geldiniz dostlar diyelim. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. İçinde bulunduğumuz alan eski SEKA Fabrikası alanı. Bu alanın tamamı 1 milyon metre kare. Tren yolundan denize doğru olan kısım yarısı. Orası da SEKA Park. 2006 yılında alınan bir kararla Cumhurbaşkanımız SEKA Kağıt fabrikasının kapatılmasına karar verdi. Çalışanlar büyükşehire geçti alan da büyükşehirin oldu."dedi

CHP'Lİ BAŞKAN SARI'YA YANIT VERDİ

Dün CHP Kocaeli'nin aday tanıtımında CHP İl Başkanı Bülent Sarı "Belediyenin kaynaklarının cemaatlere, tarikatlara, yandaşlara peşkeş çekilmesini engellemek için yola çıktık." sözlerine yanıt veren Büyükakın "Bu alana villa yapacaksınız dediler. Şehri ranta peşkeş çekiyorsunuz diyenler o zamanlar bunların peşindeydi. Cumhurbaşkanımızda demişti ki ‘SEKA arazisini Kocaelililere peşkeş çekiyorum” demişti. Şehrin dört bir yanında sayısız SEKA Parklar üretmeye devam ettik.

“GENÇLERİMİZİ BİLİMLE BULUŞTURDUK”

Ne yaptık? Birinci kağıt fabrikası binası içerisindeki kısmı SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi yaptık. Gençlerimizi bilimle buluşturmak istedik. Aynı zamanda tarihimizle bir araya getirmek istedik. Arka tarafta kalan kısımları da endüstriyel dönüşümün bir mirası olarak tasarladık. Burası aynı zamanda arkeolojik sit alanı.

“DAHA BÜYÜK ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM YOK”

Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz yapı SEKA Kağıt Fabrikası’nın Taşlı alan dediğimiz kısmı. Burada birbirinden farklı fonksiyonlar bir arada olacak. Konservatuvarın bazı birimleri burada hizmet verecek. Aynı şekilde moda tasarımla ilgili alanlar olacak. Aynı zamanda bu alan şehrimizin önemli ihtiyaçlarından olan sanat galerisi kısmını da karşılamış olacak. Türkiye’nin başka hiçbir yerinde bu kadar büyük çaplı endüstriyel bir dönüşüm yok. Mimarlık öğrencileri de bu alanda eğitim alacak. Burasının gece gündüz çalışılabilen bir alan olmasını istiyoruz. Yaşayan bir alan olacak. sizlerden bu alana gözünüz gibi bakmanızı ve 365 gün canlı tutmanızı rica ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

AKP Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü, “Aslında başkana bir teşekkürle başlamak istiyorum. Böyle bir alana dair çalışma yaptığı için. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Kocaeli Üniversitesi Kültür Evi’ni zamanında üniversitemize kazandırdık. Mimarlık Fakültesi olması için büyük çaba sarfettik. Burası koruma bölgesi olduğu için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgenin içerisinde birçok alanımız olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.