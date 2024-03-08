HAYDİ KADINLAR TUZLA MAÇINA! BİLETLER ÜCRETSİZ!

BİLETLER ÜCRETSİZ
Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart Pazar günü evimizde oynayacağımız Tuzlaspor maçında Güney Kale Arkası Alt tribünü biletleri, kadın taraftarlarımıza ücretsiz olacaktır. Müsabaka için ücretsiz bilet almak isteyen Passolig kart sahibi kadın taraftarlarımız, bugün ve yarın KS Store'dan, maç günü ise stadyum gişelerinden biletlerini temin edebilirler."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.