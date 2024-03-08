HAYDİ KADINLAR TUZLA MAÇINA! BİLETLER ÜCRETSİZ!

BİLETLER ÜCRETSİZ

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart Pazar günü evimizde oynayacağımız Tuzlaspor maçında Güney Kale Arkası Alt tribünü biletleri, kadın taraftarlarımıza ücretsiz olacaktır. Müsabaka için ücretsiz bilet almak isteyen Passolig kart sahibi kadın taraftarlarımız, bugün ve yarın KS Store'dan, maç günü ise stadyum gişelerinden biletlerini temin edebilirler."