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HAYDİ KADINLAR TUZLA MAÇINA! BİLETLER ÜCRETSİZ!

10 Mart Pazar günü evimizde oynayacağımız Tuzlaspor maçında, Güney Kale Arkası Alt tribünü biletleri, kadın taraftarlarına ücretsiz olacaktır.

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HAYDİ KADINLAR TUZLA MAÇINA! BİLETLER ÜCRETSİZ! mask

BİLETLER ÜCRETSİZ

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mart Pazar günü evimizde oynayacağımız Tuzlaspor maçında Güney Kale Arkası Alt tribünü biletleri, kadın taraftarlarımıza ücretsiz olacaktır. Müsabaka için ücretsiz bilet almak isteyen Passolig kart sahibi kadın taraftarlarımız, bugün ve yarın KS Store'dan, maç günü ise stadyum gişelerinden biletlerini temin edebilirler."
# Kocaelispor, medya

08 Mar 2024 - 16:32 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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