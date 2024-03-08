Engelleri ortadan kaldıran merkez yarın açılıyor

ayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin talimatıyla Akse Mahallesi'nde inşa edilen Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. Merkez, 9 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek açılışın ardından, özel bireylerin hizmetine sunulacak.

Çayırova'da yaşayan özel bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmasını sağlayacak proje, ilçedeki özel bireyler için her şeyin düşünüldüğü kompleks bir tesis olarak hazırlandı. Merkezde; derslikler, eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, engelsiz kafeterya, kültür merkezi, atölyeler ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor. Ayrıca merkez içerisinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında merkezin giriş katında özel bireylere yönelik 2. ve 3. kademe özel eğitim okulu da yer alacak.