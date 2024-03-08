Oda Başkanı Bostancı, kadın meslektaşlarını unutmadı

Bu topraklarda kadın olmanın zorluğunu tüm kadınlarımız bilmektedir. Basta eğitim aldığımız okullar olmak üzere iş hayatında yaşadığınız zorluklar yadsınamaz ölçüdedir. Son yıllarda kadın-erkek eşitliği ve bunun yanında emekçi kadın hak ve özgürlükleri konusunda toplumun geneline yayılan bir hak arama mücadelesi var. Bu mücadelenin olumlu sonuçlar doğuracağından şüphem yok.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi; kadınların yok sayıldığı, kıymet görmediği bir toplumun ilerlemesi mümkün değildir. Emekleriyle dünyamızı daha yaşanabilir hale getiren ve hayatın her alanında var olmak için mücadele eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.