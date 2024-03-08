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Oda Başkanı Bostancı, kadın meslektaşlarını unutmadı

Kocaeli Veterinerler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, kadın meslektaşlarıyla kahvaltıda buluştu. Bostancı yaptığı açıklamada, “Kadının emek ve hak mücadelesi dünya tarihinin en büyük destanlarından biridir. Kadın haklarının sık sık hatırlatılması ve gündemden düşürülmemesi gerektiğine inanıyorum.

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Oda Başkanı Bostancı, kadın meslektaşlarını unutmadı mask
Oda Başkanı Bostancı, kadın meslektaşlarını unutmadı
Oda Başkanı Bostancı, kadın meslektaşlarını unutmadı
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Bu topraklarda kadın olmanın zorluğunu tüm kadınlarımız bilmektedir. Basta eğitim aldığımız okullar olmak üzere iş hayatında yaşadığınız zorluklar yadsınamaz ölçüdedir. Son yıllarda kadın-erkek eşitliği ve bunun yanında emekçi kadın hak ve özgürlükleri konusunda toplumun geneline yayılan bir hak arama mücadelesi var. Bu mücadelenin olumlu sonuçlar doğuracağından şüphem yok.

Oda Başkanı Bostancı, kadın meslektaşlarını unutmadı
Oda Başkanı Bostancı, kadın meslektaşlarını unutmadı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi; kadınların yok sayıldığı, kıymet görmediği bir toplumun ilerlemesi mümkün değildir. Emekleriyle dünyamızı daha yaşanabilir hale getiren ve hayatın her alanında var olmak için mücadele eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

Oda Başkanı Bostancı, kadın meslektaşlarını unutmadı
Oda Başkanı Bostancı, kadın meslektaşlarını unutmadı
# Kocaeli Veterinerler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, eğitim, Atatürk, var

08 Mar 2024 - 16:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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