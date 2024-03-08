- Siyaset

ÇALIK, PROJELERİNİ AÇIKLAYACAK!

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, 9 Mart 2024 Cumartesi (yarın) saat 14.00'da adaylar tanıtılacak ve projelerini anlatacak.

DİLEK COŞGUN
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08 Mar 2024 - 16:45 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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