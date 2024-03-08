Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, "İŞİMİZ GÜCÜMÜZ GÖLCÜK diyoruz.. Kentimizi sosyal belediyecilik anlayışı ile tanıştırmak için çıktığımız bu yolda sizleri de aramızda görmek bizlere güç verecektir."
- Siyaset
Özgür Yılmaz, "ADAY VE PROJE TANITIM TOPLANTISI" düzenleyecek!
9 Mart 2024 Cumartesi günü (yarın) saat 17:30'da Gölcük Kongre Sarayında Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, "ADAY VE PROJE TANITIM TOPLANTISI" düzenleyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.