Özgür Yılmaz, "ADAY VE PROJE TANITIM TOPLANTISI" düzenleyecek!

Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, "İŞİMİZ GÜCÜMÜZ GÖLCÜK diyoruz.. Kentimizi sosyal belediyecilik anlayışı ile tanıştırmak için çıktığımız bu yolda sizleri de aramızda görmek bizlere güç verecektir."