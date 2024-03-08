Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle

Yüksek kârlı fon vurgunu davasının dördüncü duruşmasında bugün Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'nın ifadelerine başvuruldu. Ünlü sporcular ifadelerinin ardından Çağlayan'dan ayrılırken duruşmada diğer müştekiler de söz aldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirilirken, tutuksuz sanıklardan Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük de duruşmaya katıldı. Müştekiler ile çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya iştirak etti.



"HERHALDE SES KAYDI VARDI"

Tanık olarak dinlenen Seçil Erzan’ın eşinin dayısının torunu Nilgün Arabacı "Arada Seçil’in evine temizliğe gidiyordum. O gün Sermin hanım geldi. Seçil’e 'Üzülme kızım ne varsa anlat bize' dedi. Sonra içeri gittiler. Ben arada çay ve kahve götürmeye gittiğimde 'Sus’ yaptılar. Herhalde ses kaydı vardı. Para konusunda sıkıntısı olduğunu biliyordum. Bankayla ilgili olduğunu düşündüm. Biz Seçil’e borç olarak para verdik. Sermin hanımın eve geldiği gün 'Çok korkuyorum’ dedi ve Sermin hanıma sarıldı. Darbedildiğini görmedim ama kuzenleri tarafında sözlü şiddet vardı dedi.



Bu cümle sonrasında Seçil Erzan, 'Yenge doğruyu söyle' dedi.

"'ÜZÜLME, BİZ ARKANDAYIZ' DEDİ"

Arabacı ifadesinin devamında "Para konusunda konuşuyorlar ve bağırıyorlardı. Sermin hanım kapıda 'Hiç üzülme biz arkandayız senin. Paran da yanında kalacak' dedi ve gittiler. Elinde bir kere para gördüm onu da 'Sistem kapandığı için yanımda getirdim' dedi. Birkaç kez birilerine para götürdüm. Ancak kim olduklarını bilmiyorum" dedi.

ERZAN'DAN YENGESİNE: LÜTFEN HATIRLAR MISIN

Duruşmada söz alan Seçil Erzan yengesi Nilgün Arabacı’ya "Lütfen hatırlar mısın" diye sordu ve ardından sesi titreyerek, "Bana uçak biletini kim aldı?, Kaçmamı istediler mi?" diye konuştu. Tanık Nilgün Arabacı bu sorulara, "Evet" yanıtını verdi.

"PARAYI BANKA DIŞINDA TESLİM ETTİK"

Müşteki İnci Çeviker’in oğlu Tanık Çevik Çeviker ise şunları anlattı:

- Bankanın Florya şubesinin dışında Ali Yörük ve Atilla Yörük’e para teslim edildi. Annem parayı çekti ve teslim etti. İçeride teslim edeceğimizi düşünmüştük. Beyaz bir araba geldi. Takım elbiseli iki adam bize doğru geldi. Paraları bagaja koyup gittiler" dedi.

Ali ve Atilla Yörük’ün avukatı ise müvekkillerinin hiç takım elbise giymediğini söyleyerek, takım elbiseli fotoğraflarının olup olmadığını sordu. Sorular duruşma salonunda tepkilere neden oldu.