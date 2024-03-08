Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okul Sporları 2024 Küçükler, Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş İl Seçme Müsabakaları, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapıldı. 120 sporcunun mindere çıktığı seçmelerde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, müsabakalara 3 sporcu ile katıldı. Körfezli 3’ü sporcu da kilolarında dereceye girerek başarılı oldu. Körfez ekibinden 34 kiloda Berat Gezgin ve 41 kiloda Ahmet Levent üçüncü olurken 62 kiloda Ömer Baştaş birinci oldu. Kilolarında birinci olan sporcular Kastamonu’da yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, "Beklentimiz birinci olan sporcumuzu grup müsabakalarında ilk üçe sokup Türkiye şampiyonasına katılmak. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında da kürsünün en üst basamağında yerimizi almak" ifadeleri kullanıldı.
- Spor
Körfezli güreşçiler il seçmelerinde başarılı oldu
Güreş il seçme müsabakalarına katılan Körfezli sporcular üçüncü ve birinci olarak başarı elde etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.