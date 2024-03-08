Millet Partisi temsilcileri, seçimi kazandıkları taktirde rant belediyeciliği değil, kent belediyeciliği yapacaklarını söylediler.
08 Mar 2024 - 17:19- Siyaset Güncelleme:
Millet Partisi rant değil kent belediyeciliği yapacak
Millet Partisi Kocaeli İl Başkanı Ali Araba, İzmit İlçe Başkanı Enver Göktepeli ve İzmit Belediye Başkan adayı Mehmet Karayel gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.