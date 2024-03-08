PRP: Doğal Güzelliğin Sırrı

“Platelet Rich Plasma” yani PRP İstanbul ve ülkemizin diğer illerinde en çok ilgi gören medikal estetik prosedürlerden biridir. Bunun en önemli nedeni, PRP’nin doğal bir tedavi olmasıdır. PRP kişinin vücudundan belirli bir miktar kan alınması, alınan kanın işlemden geçirildikten sonra yine kişinin vücuduna enjekte edilmesi yoluyla uygulanır. Alınan kalın santrifüj işleminden geçirilmesiyle birlikte “platelet” adı verilen hücreler açısından çok zengin bir yapıya sahip olan plazma elde edilir. Platelet hücreleri önemli ölçüde büyüme faktörü içerir. Bu özelliğiyle yaraların iyileşmesi sürecinde kritik bir rol üstlenir.

Op. Dr. Evren İşçi alanında uzman ve deneyimli bir isim olarak her hastasına ihtiyaçlarına uygun medikal estetik ve estetik cerrahi prosedürleri başarılı bir şekilde uygular. Siz de daha canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayabilecek medikal estetik prosedürler ile görünümünüzde kalıcı değişiklikler oluşturarak estetik açıdan daha tatmin edici sonuçlar kazandırabilecek estetik cerrahi prosedürler hakkında bilgi almak için Op. Dr. Evren İşçi ile iletişime geçebilirsiniz.

PRP ile Cildinize Zamanı Geri Alan Dokunuşlarda Bulunmak Mümkün

Yaş alma belirtilerinin ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte cilt gençlik yıllarındaki parlaklığını ve canlılığını kaybeder. Son derece doğal olan bu durumu önlemek, cilde eski parlaklığını ve canlılığını kazandırmak için anti-aging tedaviler işlevsel çözümler olarak öne çıkar. Bunlardan biri olan PRP, cilt kalitesinin artırılması konusunda sağladığı faydalar nedeniyle sıklıkla tercih edilir.

PRP tedavisi yüz, boyun, dekolte bölgesi ve kollarda uygulanabilir. Uzun süre etkisini koruyan sonuçlar sağlayan PRP prosedürünün diğer bir özelliği ise son derece güvenilir ve kolay uygulanabilir olmasıdır.

PRP tedavisi enjeksiyon yoluyla uygulanır ve hastanın kendi kanı kullanılır. Hastadan yaklaşık 8 ila 20 cc kan alınır. Alınan kan özel bir tüpe koyularak santrifüj ve filtreleme işleminden geçirilir. Bu sayede kanın bileşenlerine ayrılması sağlanır ve herhangi bir suni yöntem uygulanmaz.

Elde edilen PRP derinin alt dokularına enjekte edilir. Bu işlemin amacı pıhtı hücrelerinin, büyüme faktörlerinin ve kolajen oluşumunun teşvik edilmesidir. Bu sayede, akne izleri ve kırışıklık gibi pek çok cilt problemi büyük ölçüde giderilir ve cilt yenilenmesi sağlanır.

Daha Genç Bir Cilde Ulaşmanın En Konforlu Yolu PRP

PRP tedavisinin uygulandığı bölgedeki etkisi genellikle birkaç seansın ardından görülmeye başlar. Böylece sorunlu bölgelerdeki yenilenme süreci etkisini gösterir. PRP seansı ortalam 30 ila 45 dakika arasında tamamlanır. Diğer yandan kaç seans tedavi uygulanacağı, her hasta özelinde ihtiyaçlara ve elde edilmek istenen sonuçlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

PRP uygulamasını takip eden gün hasta sıcak suyla duş almamalı ve açık havaya çıkarken güneş koruyucu kremler kullanmalıdır. Ayrıca bu süreçte cildin uzun süreler boyunca güneş ışınlarıyla doğrudan temas etmemesine özen gösterilmelidir. Doğal ve konforlu bir tedavi yöntemi olan PRP, hastanın günlük yaşantısında herhangi bir kesintiye neden olmaz. Ayrıca kişiye özel ve doğal bir tedavi olduğundan tedavi sonrası komplikasyon gelişmesi riski yok denilecek kadar azdır. PRP tedavisi alanında uzman ve deneyimli doktorlar tarafından hasta özelinde planlandığı, doğru tekniklerle uygulandığı takdirde son derece etkili sonuçların elde edilmesi mümkün olabilmektedir.

Diğer yandan penis büyütme İstanbul ilinde hizmet vermekte olan Op. Dr. Evren İşçi’nin gerçekleştirdiği prosedürler arasında yer almaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek, gerekli prosedürlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için Op. Dr. Evren İşçi’nin uzmanlığından faydalanabilirsiniz.

Sitemizi ziyaret etmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://drevrenisci.com/