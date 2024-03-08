Hürriyet, TMMOB İKK ile fikir alışverişi toplantısında buluştu 



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kenti ortak akılla yönetmek adına ziyaret programına devam ediyor. Başkan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde seçim süreci tamamlanan TMMOB İKK’yı oluşturan 9 odanın başkanlarıyla bir araya geldi. Fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda Hürriyet ayrıca TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma’ya da hayırlı olsun dileklerini iletti. Toplantıda kent adına atılması gereken adımlara dair görüşler paylaşıldı. Oda temsilcileri Başkan Hürriyet ve ekibine toplantıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.

TOPLANTIYA GENİŞ KATILIM

Toplantıya, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı ve TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon^Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Gökmen Hasan Çebi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Cuma Özdemir, İç Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı M. Murat Sevindik, Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Veysel Ayhan, Şehir Plancılar Odası Kocaeli Temsilcilik Başkanı Duygu Öztekin, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Gülşah Poyraz, Jeofizik Mühendisleri Odası Kocaeli Sakarya Şube Başkanı Mehmet Zeki Tığ ve odaların yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.