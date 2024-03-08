Pilot üsteğmen feci şekilde can verdi

Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde saat 15.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Üsteğmen Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldırım’ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.