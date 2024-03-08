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Pilot üsteğmen feci şekilde can verdi

Siirt'te motosikletle bariyerlere çarpan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım (31), hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
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Pilot üsteğmen feci şekilde can verdi mask

Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Spor Tesisleri mevkisinde saat 15.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Üsteğmen Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım’ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# eğitim, sağlık

08 Mar 2024 - 18:16 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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