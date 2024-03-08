GEBZESPOR BAŞKANI RESUL TAT, ŞAMPİYONLUKTAN EMİN: “Biz şampiyon olacağız!”

Gebzespor camiasının gücüne vurgu yaparak, sıralı bir şekilde üst liglere çıkacaklarına inandığını kaydeden Başkan Tat, “Güçlü bir yapımız, güçlü bir kentimiz, güçlü bir yönetimimiz, güçlü bir Belediye Başkanımız, güçlü bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bu yüzden biz şampiyon olacağız. Gebzespor, tribünleriyle ve Eskiçarşı taraftar grubumuzla çok güçlü bir yapıya sahip. 2 buçuk yıllık başkanlık dönemimde neler yaptığımı çok iyi biliyorum. Gebzespor’un temellerini sağlamlaştırdık. Şampiyon olduğumuzda da inşallah 3.Lig ve 2.Lig sıralı bir şekilde Gebzespor üst liglere çıkacak. Sebebi, bu kurumu sağlam temellere oturtmuş olmamızdan kaynaklanıyor” dedi.

“KALAN MAÇLARIMIZIN TAMAMINI KAZANACAĞIZ”

Ligde kalan haftalara değinen Gebzespor Başkanı Resul Tat, “Fikstür avantajı bizden yana. Bu avantajımızı kullanarak kalan maçlarımızın tamamını kazanacağız. Takımımızın bu maçları kazanacak gücü ve yapısı var. Sezon başında göreve gelen ve geçtiğimiz günlerde yollarımızı ayırdığımız teknik direktörümüzün takımımız üzerinde ciddi bir katkısı ve emeği var. Kendisine ve ekibine, emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Göreve yeni gelen teknik direktörümüz de başarılı bir teknik direktör. Onun da başarılı olacağına, kalan 9 maçı kazanıp şampiyonluk kupasını Gebze’ye getireceğinden hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.