Atasoy Bilgin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

CHP Kocaeli Büyükşehir Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin bu sabah 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine partisinin Gebze İlçe Başkanlığı’nda başladı. CHP Gebze İlçede kadın yöneticiler ve partililerle kahvaltı eden Bilgin’e bu ziyaretinde CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ve eşi Sevgi Çiler de katıldı.

Atasoy Bilgin Burada verdiği mesajda ‘’ Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınlar ister tezgah başında ister ev kadını olarak çalışsın her durumda emekçidir. Bu nedenle bütün Kocaelili kadınların 8 Mart’ını içtenlikle kutlarım’’ dedi.CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı daha sonra Kartepe’de bulunan Bizimköy Engeli Vakfı’na bir ziyaret gerçekleştirdi.CHPLi Başkan Adayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir de basın açıklaması yaptı. Bilgin açıklamasında şunları söyledi :

‘’ Değerli Kadınlar,

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.Kadınlar ister tezgah başında ister evde kadını olarak çalışsın her durumda emekçidir. O nedenle Bütün Kocaelili kadınların 8 Mart’ını içtenlikle kutlarım.Siz de çok yakından biliyorsunuz, yaşıyorsunuz; Türkiye’de kadın olmak zor, engelli kadın olmak çok daha zor. Sorunlar katlanarak artıyor. Köklü çözümler gerektiriyor.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadının ikinci sınıf konumunu değiştirmek ve insanlık onurunu geri almak için 1910 tarihinden beri, 114 yıldır dünyada kutlanıyor. Kadınlar bu mücadelede oy kullanma hakkından, eşit işe eşit ücret hakkına kadar birçok alanda mücadeleler verdiler ve bunların önemli kısmını da kazandılar.Ama kadınlar için yaşam bu gün hala çok zor. Taciz ve tecavüzden, kadın cinayetlerine, ücret eşitsizliğine, çalışma ve sosyal hayata katılamamaktan, çocuk yaşta evlendirilmeye ve kadın yoksulluğuna kadar çok sayıda sorun kadının hayatını hala cehenneme çeviriyor.Ülkemizde kadını şiddetten ve eşitsizlikten koruyan kanun ve sözleşmelerin tek tek rafa kaldırılmasını da hatırlayınca kadınların eşitlik mücadelesi daha da önem kazanıyor. Partimizin gerek İstanbul Sözleşmesini yeniden imzalanması gerek medeni kanunun korunması için verdiği mücadele de bunun bir parçası.

8 Mart’lar bu yüzden hala önemli. Bu günü sadece kuru bir kutlamayla geçiştiremeyiz.’’

Atasoy Bilgin yapılması gerekenin, kadınların hayatını kolaylaştıracak, onların evlere hapsolmasını değil, insan onuruyla hayata katılmalarını sağlayacak projeler üretmek gerektiğine vurgu yaptı.Bilgin‘’Göreve geldiğimizde öncelikli olarak toplumda kadının güçlü, güvenli ve eşit koşullarda yer alması için hazırladığımız projeleri hayata geçireceğiz’’ dedi.CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Kocaelili kadınlar için gerçekleştirecekleri projelerin başlıcalarını şöyle sıraladı :

ANNELER İŞE, ÇOCUKLAR KREŞE sloganıyla açıkladığımız bu projeyle, çocuk sahibi az gelirli ailelere çok düşük bir ücret karşılığında hizmet vereceğiz.

KADINLARA YENİ İŞ OLANAKLARI AÇACAĞIZ. Şirketleri bu konuda teşvik edeceğiz. Ayrıca kadın istihdamının artırılmasında belediyemiz rol model olacak. Belediyemizde engelli kadın çalışan kotası muhakkak artacak. ÇOCUK EVİ. Ev hanımı, yarı zamanlı ya da evde çalışan anneler, çocuklarını gün içinde istenilen süre boyunca Çocuk Evleri’ne bırakabilecek. ‘ANNE KART’ 0-4 yaş arası çocuklu annelere, ‘Anne Kart’ uygulamasıyla ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

HALK SÜT

Süt artık çok pahalandı. Aileler çocuklarına süt içiremez oldu. Süt tedariğini Kocaeli’deki süt üreticilerinden sağlayarak başvuru yapan tüm ebeveynlerin kapısına her gün Halk Süt’ü teslim edeceğiz. Yeni anne olmuş kadınlara çocuk bezi ve mama desteği verilecektir. Bunun yanı sıra, bebek bakımıyla ilgili olarak eğitim desteğini de ihmal etmeyeceğiz.Değerli kadınlar, emin olun, daha eşit, huzurlu ve güvenli olduğumuz günler için ben de çalışacağım.8 Mart’ınız Kutlu Olsun.