KOÜ mezunu Seçil Erzan’dan Fatih Terim açıklaması

Kamuoyunda ' yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın ilk kez beyanı alındı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile taraf avukatları katıldı.

"HOCANIN HESABINA YATIRILAN TÜM PARAYI BEN VERDİM"

Duruşmada, Seçil Erzan, Fatih Terim ile ilgili soruya da açıklık getirdi. Erzan, şunları söyledi:

* “Fatih Terim’le ilgili çok şey söyleniyor. Açıklayayım. Özel bankacılıkta zarar etmişti. Bankayı değiştirmek istiyordu. 300 bin dolar teslim etti. Elden verdi, 'Sen bunu değerlendir' dedi. 1 milyon dolar getirdi sonra. 1 milyon 300 bin dolar verdi yani. 2022 Ocak ayından itibaren 2023 Nisan’a kadar yatırılan tüm tutarlar çıktığında her şey çıkar. O dönemde hocanın hesabına yatırılan tüm parayı ben verdim. 'Mor valiz Umut’a verildi' diye yazmışım zaten. O da şoförü.



* Hoca, ekside olduğunu biliyordu. ' Para getirmeniz gerekiyor' dedim. Tüm gayrimenkulleri satıp açığını kapatıp verecekti. Ben de bu parayla SPK onaylı gerçek bir fon kuracaktım. Hem hoca kazanacaktı, hem herkes. Onun peşinde koşuyordum, Bodrum’daki evin satılması için. Hocayla bunu yüz yüze konuştuk. 1 milyon doları da eksiği olduğu için verdi zaten."SANIK ERZAN'IN 252 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın 'Özel belgede sahtecilik' ve 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında 2'si tutuklu 7 sanığın yargılaması sürüyor.

Kaynak: sözcü