Kocaeli'de yine change oto operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağır hasarlı araçların satın alınarak yurtdışından getirilen araçlarla change yapılıp satılmak suretiyle haksız kazanç elde edilmesi ve belgede sahtecilik yapılması olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde change olduğu tespit edilen 22 araç Trabzon, 2 araç Giresun, 1 araç Ordu, 8 araç İstanbul, 1 araç İzmir, 1 araç Şanlıurfa, 1 araç Kayseri, 1 araç Antalya ve 1 araç Erzurum olmak üzere toplam 38 araç tespit edildi.
Güvenlik güçlerine verilen arama, el koyma ve gözaltı kararı doğrultusunda Trabzon ilinde 17 şüpheli, İstanbul ilinde 8 şüpheli, Kocaeli ilinde 1 şüpheli olmak üzere toplamda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli hakkında ise mahkemece yakalama kararı çıkartıldı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen gözaltı kararı doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla Trabzon, İstanbul ve Kocaeli illerinde gözaltına alınan 14 şüpheli ile Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen M.S.İ. , Y.B. , Z.E.E. , S.B. ve H.S. adlı şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. B.D. , İ.Y. , S.B. , B.S. , B.Ş. , G.Ö. ve L.Ü. adlı şüpheliler ise "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet , Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağır hasarlı araçların satın alınarak yurtdışından getirilen araçlarla change yapılıp satılmak suretiyle haksız kazanç elde edilmesi ve belgede sahtecilik yapılması olayıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma çerçevesinde change olduğu tespit edilen 22 araç Trabzon, 2 araç Giresun, 1 araç Ordu, 8 araç İstanbul, 1 araç İzmir, 1 araç Şanlıurfa, 1 araç Kayseri, 1 araç Antalya ve 1 araç Erzurum olmak üzere toplam 38 araç tespit edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.