5 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın ( 9 Mart Cumartesi) Kandıra Gölcük, Karamürsel, Kartepe ve Darıca olmak üzere 5 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şu şekilde:
|KANDIRA
|BALCI
|BALCI SEFERLER MEVKII, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|09.03. 2024
|09:00
|15:30
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD.
|09.03.2024
|09:30
|17:30
|GÖLCÜK
|SELIMIYE, SELİMİYE
|KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER
|09.03.2024
|09:00
|16:00
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ
|ANEMON SK., BAGLAR, BEGONYA, BEGONYA SK., CEVHER, ÇİPURA SK., DENİZGÜLÜ SK., ERGÜL SK., IPEK, İPEK SK., İŞKİNE SK., KELEBEK SK., KEVSER SK., KOLYOZ, MİMOZA SK., ORTANCA SK., SARISALKIM SK., UMUT REIS
|09.03.2024
|12:00
|13:30
|KARAMÜRSEL
|ÇAMÇUKUR
|2618., 2633, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV
|09.03.2024
|10:00
|17:30
|KARTEPE
|BAYRAKTAR, ESELER, GEDIKLI, GEDİKLİ, ÖMERAĞA, UZUNBEY, ZEYTİNBURNU
|ALACAHAN SK., ATMACA, ATMACA SK, ATMACA SK., BAĞDAT SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BEYDAĞI SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL SK., CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİHANGİR SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HAFIZ ŞERİF SK., HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., LALE SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLİM SK., PERÇEM SK., PINAR SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK.
|09.03.2024
|10:00
|18:00
|KANDIRA
|AKDURAK, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA
|KÖY SOKAĞI, BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|09.03.2024
|09:00
|15:30
|GÖLCÜK
|DENIZ EVLER, DENİZ EVLER, KAVAKLI
|129. SK, 129. SK., 4019. SK., 4021. SK., 4022. SK., 4023. SK., 4024. SK., 4025. SK., 4026. SK., 4028. SK., 4029. SK., 4030. SK., 4031. SK., 4033. SK., 4036. SK., 4037. SK., 4047. SK., ADALET CD., ALTINCAN CD., BAHÇE KAPILAR CD., BARBOROS CD., ÇELEBI, ÇELEBI CD., ÇELEBİ CD., İŞERİ CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU CD., MAZHARÖZEN, MAZHARÖZEN CD., OKUL CD., SAHIL CD., SAHİL CD., USTALAR CD., YILMAZ CD.
|09.03.2024
|09:00
|14:00
|DARICA
|BARIS, BARIŞ, GAZİLER, TATLIKUYU
|1806., 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1806/3. SK., 1808/3. SK., 1827/1. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1836. SK., 1837., 1837/1. SK., 1838., 1838. SK., 1840. SK., 1841., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1846. SK., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1849., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1856. SK., 1859. SK., 1860. SK., BARIS, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., EZGİ CD., HAYRİ MACAR CD., ISSIKGÖL CD.
|09.03.2024
|09:00
|17:00
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE CD.
|09.03.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|NENEHATUN, PİRİ REİS
|AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., BAYRAK, BAYRAK SK., CANSU SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., TURNA SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK.
|09.03.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|NENEHATUN
|ADALET SK., BOSTAN SK., GENCE SK., GÜNAY, KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK.
|09.03.2024
|09:00
|17:00
08 Mar 2024 - 20:58 - Asayiş
Mahreç Haber Merkezi
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