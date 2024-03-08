Okul müdürü ve yardımcısı devleti 500 milyon dolandırdı iddiası

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul müdürü ve müdür yardımcısına, MESEM yani Mesleki Eğitim Merkezi sistemine sahte kayıt yaptırdıkları ve kayıt başına düşen ücreti tanıdıkları şirketlere aktardıkları iddiası nedeniyle soruşturma açıldı. 2023 yılında ortaya çıkan iddialara rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmadığı, Şubat 2024’te iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle iki idarecinin açığa alındığı öğrenildi.
GAZETEMİZE GELEN İHBAR ÜZERİNE
Gazetemize gelen bir ihbarda “Kocaeli’de bir okulda MESEM programına sahte kayıt yaptırılarak bazı işletmelere ödeme yapıldığı öne sürüldü. İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, geçen yıl MESEM programına sahte kayıtlar yapıldığı ve işletmelerin bu program üzerinden sahte kayıt başına asgari ücretin yarısı kadar ödeme aldıkları iddia edildi. Bu yöntemle sadece bir okulda 500 milyon TL’nin devletten hortumlandığı ileri sürülürken, konuyla ilgili yapılan şikayet üzerine okulda bakanlık tarafından inceleme başlatıldı.”denildi.
YAĞMA SİSTEMİ
Konuya ilişkin Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “Bir taraftan mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimiz eğitimden koparılıp ucuz iş gücü olarak işletmelerin emrine sunulurken diğer yandan halihazırda çalıştırdıkları işçilerini de MESEM programına dahil eden işletmeler, bunun karşılığında milyonlarca lira teşvik alıyorlar. Üstelik bu teşvikler İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Pek çok şirket işçilerini kağıt üzerinde bu programa kayıt ettiriyor ve eğitim alıyormuş gibi gösteriyor.
SÖMÜRÜ VE YAĞMA
Kamu kaynakları ve işçilerin kendi primlerinden kesilen işsizlik sigortası fonu böylelikle MESEM kapsamındaki pek çok mesleki ve teknik lise aracılığıyla işverenlere, sermayeye seferber ediliyor. Yani MESEM projesinin kendisi bir yandan çocuk işçiliği yaygınlaştıran diğer yandan şirketlere kaynak aktaran bir sömürü ve yağma sistemidir.
USÜLSÜZ
Yaşanan bu olay maalesef istisnai bir durum değil. Kocaeli’de ve Türkiye’nin pek çok ilinde MESEM projesi kapsamında bu tür usülsüz iş ve işlemlere dair çok sayıda haber alıyoruz ve MESEM iptal edilmediği sürece daha da artacak. Burada soruşturma okul idarecilerine açılmış durumda ancak perdenin arkasındaki büyük yolsuzluğa, yani kamu kaynaklarının şirketlere sınırsızca aktarılmasına dair bir gelişme yok. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bu projenin tüm sorumluları hakkında soruşturma başlatılmalıdır.
ÇOCUK İŞÇİ CİNAYETLERİ
Eğitim Sen olarak çocuklarımızın, gençlerimizin bilimsel eğitim ilkelerinden taviz vermeden gerçek bir mesleki eğitim almaları gerektiğini savunuyoruz ancak Türkiye’de şu an mesleki eğitim adı altında öğrencilerimiz eğitimden koparılıp ucuz iş gücü olarak yetiştirilmek isteniyor ve maalesef çocuk işçi cinayetlerinin kurbanı oluyorlar. İşin diğer boyutu da bu haberde olduğu gibi kamu kaynaklarının sermayeye aktarılması.
MESEM VE ÇEDES
Tüm halkımızı, tüm eğitim ve bilim emekçilerini, tüm velilerimizi MESEM adı altındaki bu sömürü ve yağma projesine karşı çıkmaya çağırıyoruz. 13 Mart’ta Eğitim Sen olarak tüm Türkiye’de MESEM ve ÇEDES projelerine karşı kitlesel eylemlerimizle sesimizi yükselteceğiz.” İfadelerini kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Hesaplayan Adam - Ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da hiç dayak yememişler. Öğrenci başı 10.000TL'den 500.000.000TL olması için 50.000 adet öğrenci kaydı yapılmış olmalı...
Yersen Hizmeti - İzmir belediyesi, ankara. İstanbul. İzmit belediyesi hepsi aynı
? - bu yazdıgının bu haberle ne alakası var sayın üstat profesör hocam
Mehmet - Eğitim sen şube başkanı da güzel saçmalamış. Örgün eğitimde okumaması gereken o kadar çok çocuk var ki. Bunların Mesleki eğitime yönlendirilmesi şart. Bir iki sahtekara bakıp bu sistemi eleştirmek çok yanlış. Zaten şu anda bile sanayide ara eleman bulunmuyor. Mesleki eğitim bu manada tabiki desteklenmeli
Adi̇l - Sayıştayında belediyelerde çok tespitleri var sonuç ?
Emekli - Her kurum aynı
Şaşılacak birsey yok.
Ger 14 - TAKDİRNAME ALİP TERFİ EDERLER.!!!!!BELKİDE VEKİL VEYA BAKAN OLURLAR!!!!!
Ersoy Kandemir - Valilik ve Milli Eğitimdeki bürokratlar tek tek incelenmeli! Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı ve Valinin istifası beklenmeden görevden alınmalı! İl ve ilçe milli eğitim müdürüyüm diyenlere söz yazmaya dahi gerek görmüyorum , yazıklar olsun!
Eroldemirbek - bakalım bu konuda chp bir şeyler diyecek mi birilerini SİLKELEYECEK Mİ? sanmam okumamışlardır bile haberi.
Deri̇nce'li̇m - Bu müdür ve yardımcılarını daha yüksek bi yerde görürseniz şaşırmayın,nerde sahtekar yalancı hırsız iftiracı varsa belli bi zaman sonra makam mevkilere getirildi yada dokunulmazlık zırhı giydirildi, çok örnekleri var
Derince Harmantarlalı - acaba aile bireylerinden birisindenmi böyle bir yazma ihtiyacı duydun
İzmi̇tli̇ - Mecburlar kapatmaya,2 kişi ile olacak iş değil.seninde dediğin gibi 2 side birer ilçeye ilçe milli eğitim müdürü olarak atanır.Ayni böyle tersane komutanlığına 60 milyon TL zarara uğrattılar ama 1 kişi ben yaptım dedi ve dışarıda geziyor.
M. Karali - Ortada bir iddia var ve araştırılıyor. Hangi hakla hemen infaz yoluna başvuruyorsun? Bu kadar ön yargılı olmak gözlerin, kulakların ve beyinlerin kör olması demektir. Yani haklıyı haksızdan, doğuyu yanlıştan ayıramazsın bu zihniyetle. Bekleyip görelim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.