Okul müdürü ve yardımcısı devleti 500 milyon dolandırdı iddiası

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul müdürü ve müdür yardımcısına, MESEM yani Mesleki Eğitim Merkezi sistemine sahte kayıt yaptırdıkları ve kayıt başına düşen ücreti tanıdıkları şirketlere aktardıkları iddiası nedeniyle soruşturma açıldı. 2023 yılında ortaya çıkan iddialara rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmadığı, Şubat 2024’te iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle iki idarecinin açığa alındığı öğrenildi.

GAZETEMİZE GELEN İHBAR ÜZERİNE

Gazetemize gelen bir ihbarda “Kocaeli’de bir okulda MESEM programına sahte kayıt yaptırılarak bazı işletmelere ödeme yapıldığı öne sürüldü. İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, geçen yıl MESEM programına sahte kayıtlar yapıldığı ve işletmelerin bu program üzerinden sahte kayıt başına asgari ücretin yarısı kadar ödeme aldıkları iddia edildi. Bu yöntemle sadece bir okulda 500 milyon TL’nin devletten hortumlandığı ileri sürülürken, konuyla ilgili yapılan şikayet üzerine okulda bakanlık tarafından inceleme başlatıldı.”denildi.

YAĞMA SİSTEMİ

Konuya ilişkin Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “Bir taraftan mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimiz eğitimden koparılıp ucuz iş gücü olarak işletmelerin emrine sunulurken diğer yandan halihazırda çalıştırdıkları işçilerini de MESEM programına dahil eden işletmeler, bunun karşılığında milyonlarca lira teşvik alıyorlar. Üstelik bu teşvikler İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Pek çok şirket işçilerini kağıt üzerinde bu programa kayıt ettiriyor ve eğitim alıyormuş gibi gösteriyor.

SÖMÜRÜ VE YAĞMA

Kamu kaynakları ve işçilerin kendi primlerinden kesilen işsizlik sigortası fonu böylelikle MESEM kapsamındaki pek çok mesleki ve teknik lise aracılığıyla işverenlere, sermayeye seferber ediliyor. Yani MESEM projesinin kendisi bir yandan çocuk işçiliği yaygınlaştıran diğer yandan şirketlere kaynak aktaran bir sömürü ve yağma sistemidir.

USÜLSÜZ

Yaşanan bu olay maalesef istisnai bir durum değil. Kocaeli’de ve Türkiye’nin pek çok ilinde MESEM projesi kapsamında bu tür usülsüz iş ve işlemlere dair çok sayıda haber alıyoruz ve MESEM iptal edilmediği sürece daha da artacak. Burada soruşturma okul idarecilerine açılmış durumda ancak perdenin arkasındaki büyük yolsuzluğa, yani kamu kaynaklarının şirketlere sınırsızca aktarılmasına dair bir gelişme yok. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bu projenin tüm sorumluları hakkında soruşturma başlatılmalıdır.

ÇOCUK İŞÇİ CİNAYETLERİ

Eğitim Sen olarak çocuklarımızın, gençlerimizin bilimsel eğitim ilkelerinden taviz vermeden gerçek bir mesleki eğitim almaları gerektiğini savunuyoruz ancak Türkiye’de şu an mesleki eğitim adı altında öğrencilerimiz eğitimden koparılıp ucuz iş gücü olarak yetiştirilmek isteniyor ve maalesef çocuk işçi cinayetlerinin kurbanı oluyorlar. İşin diğer boyutu da bu haberde olduğu gibi kamu kaynaklarının sermayeye aktarılması.

MESEM VE ÇEDES

Tüm halkımızı, tüm eğitim ve bilim emekçilerini, tüm velilerimizi MESEM adı altındaki bu sömürü ve yağma projesine karşı çıkmaya çağırıyoruz. 13 Mart’ta Eğitim Sen olarak tüm Türkiye’de MESEM ve ÇEDES projelerine karşı kitlesel eylemlerimizle sesimizi yükselteceğiz.” İfadelerini kullanıldı.