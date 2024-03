Anıtparkta Türk Kızılay yeni kan bağış noktası açıldı

Türk Kızılay Kocaeli İl Merkezi Başkanı İbrahim pay tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kızılay Kan Bağışı Merkezi olarak sizin sağlığınızı ve refahınızı önemsiyoruz. Bu nedenle, Kocaeli'de daha fazla insana ulaşmak ve kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir adım attık! Anıtpark'ta açtığımız yeni kan bağış noktasıyla, şehrimizdeki vatandaşlarımızın kan bağışı yapma imkanı daha da kolaylaştı. Her damla kanın bir hayat kurtarabileceği gerçeğiyle hareket ederek toplumumuzu sağlıklı ve güçlü tutmak adına sürekli çaba sarf etmekteyiz. Kan bağışı, acil durumlarda yaşamsal bir önem taşırken, birçok hastalığın tedavisinde de vazgeçilmez bir kaynaktır. Siz de bu önemli sürece katkı sağlayarak, birçok insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden insanlara umut olmak, birçok insan için önemli bir iyilik kaynağı olabilir. Unutmayın ki, bağışladığınız her damla kan, birinin hayatını kurtarabilir, birinin yarınlarına ışık olabilir. Anıtpark'taki yeni kan bağış noktamız, siz değerli Kocaeli sakinlerine daha kolay ve erişilebilir hizmet sunmak için tasarlanmıştır. Burada, uzman ekiplerimiz tarafından en güvenli donanımlarla kan bağışında bulunabilirsiniz. Unutmayın, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır, diyen Türk Kızılay Kocaeli İl Merkezi Başkanı İbrahim PAY, vatandaşlarımızı Ramazan’da her gün 15:00 – 24:00 Saatleri arası açık olan kan bağış merkezine kan vermeye davet etti.Ayrıca vatandaşlarımız, Gebze Kent Meydanı Kan Bağış noktasında her gün 15:00 – 24:00 ve Yahya Kaptan Kan bağış merkezimizde ise hafta içi 09:00 – 24:00 saatleri arasında kan verebilirler."