8 Mart'ta 8 bin gül dağıttı

Seçime sayılı günler kala temposunu en üst düzeye çıkartan İYİ Parti Gebze belediye başkan adayı Sadık Güvenç 8 Mart kadınlar gününü unutmadı.Beraberinde İYİ Parti Gebze ilçe başkanı Av. Uğur Demir, 14 mayıs tarihindeki genel seçimdeki Milletvekili adayı Yüksel Ercan, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye meclis üyesi adaylarından oluşan 250 kişilik partili ile dünya kadınlar gününde Gebzeli kadınlara jest yaptı.Gebze kent meydanındaki İYİ Parti standı önünde buluşan Sadık Güvenç başkanlığındaki partililer sırası ile Kent meydanı-Eski Çarşı, yeni Çarşı, Eski adliye caddesi ve Tatlıkuyu caddesinde bulunan işyerlerinin tamamını ziyaret ederek kadınlara gül ikram etti.

KADINLARI BİR GÜN DEĞİL HER GÜN HATIRLAYACAĞIZ

Sadık Güvenç gül dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada ‘’Bizler kadınları sadece 8 Martlarda hatırlayarak geriye kalan 364 günde yok sayanlara inat; her an, her dakika, her saat, her gün kadınların var olduğunu göstermeye devam edeceğiz. Bizler; kadınları aşağı görenlere, aciz görenlere, muhtaç görenlere inat; Türk kadınlarının yenilmez gücünü anlatmaya devam edeceğiz! Bizler kadınların başarılarından, mutluluğundan ve hatta gülüşünden bile rahatsız olanlara inat; Cumhuriyetimizin yeni asrını başarılı, mutlu ve neşe dolu kadınların omuzlarında yükselteceğiz! Hiç merak etmeyin, çok az kaldı!’’dedi.