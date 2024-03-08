İsrailli din adamından skandal sözler: Herkesi öldürün

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yafa'da bir konferansta konuşan Haham Mali, İsrail ordusunda görev yapan cemaatine, "Gazze'de herkesi öldürün" çağrısı yaptı.
Haham, bunun Yahudilik inancına uygun olduğunu savunarak, "Yasalara göre tek bir ruh bile yaşamamalı çünkü bu Mitzvah (İsrail'i düşmanlarından kurtarmak ve işgal topraklarına yerleşmek) savaşıdır. Siz onları öldürmezseniz, onlar sizi öldürecek." dedi.
Gazze Şeridi'ndeki bebeklerin sorulması üzerine Haham Mali, "Aynı şey, bugün bir bebek, yarın bir savaşçı. Bugünün teröristleri, daha önce yaşamalarına izin verdiğiniz çocuklardır. Teröristleri yaratanlar aslında kadınlardır." diyerek, İsrail askerlerini Gazze'de çocuk ve kadınları öldürmeye teşvik etti.
"GÖREVDEN ALINSIN" ÇAĞRISI
İsrail'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında katliam çağrısı yapan Haham'ın görevden alınması çağrısında bulundu.
İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda en az 13 bin 430’u bebek ve çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli öldürüldü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 5 aydan fazla bir süredir devam ettirdiği saldırıları sırasında 153 günde her gün ortalama 109 bebek ve çocuk hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.