- Siyaset

YRP Karamürsel tanıtım programı yapıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Ali Taştan, İl Başkan Yardımcılraı, Karamürsel Belediye Başkanı Adayı Ali Osman Aydın ve Meclis üye adayları ile birlikte Karamürsel’de Aday tanıtım ve Seçim beyannamesi programı yapıldı.

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YRP Karamürsel tanıtım programı yapıldı mask
YRP Karamürsel tanıtım programı yapıldı
YRP Karamürsel tanıtım programı yapıldı
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Karamürsel Teşkilatının hazırlamış olduğu programa Partililerden ve halktan katılım gerçekleşti.  Karamürsel Belediye Başkanı Ali Osman Aydın katılanlara ilgi gösterenlere teşekkür etti. Karamürsel ile ilgili yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. YKocaeli’ nin her noktasına istisnasız çalışmalar yapan Aydal diğer ilçelerde olduğu gibi Karamürsel ilçesinde de projelerini anlattı. Bu çalışmalar gösteriyor ki Yeniden Refah Partisi yükselişi özellikle Kocaeli’nin her yerinde başarı ile taçlanacak.

KADIN KOLLARI BAŞKANI’NA HEDİYE VERİLDİ

Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu’ya Tüm Kadın Kolları çalışanlarına ithafen çiçek takdimi Prof.Dr. Doğan Aydal tarafından yapıldı.

 
# Yeniden Refah Partisi

09 Mar 2024 - 01:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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