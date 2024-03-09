YRP Karamürsel tanıtım programı yapıldı

Karamürsel Teşkilatının hazırlamış olduğu programa Partililerden ve halktan katılım gerçekleşti. Karamürsel Belediye Başkanı Ali Osman Aydın katılanlara ilgi gösterenlere teşekkür etti. Karamürsel ile ilgili yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. YKocaeli’ nin her noktasına istisnasız çalışmalar yapan Aydal diğer ilçelerde olduğu gibi Karamürsel ilçesinde de projelerini anlattı. Bu çalışmalar gösteriyor ki Yeniden Refah Partisi yükselişi özellikle Kocaeli’nin her yerinde başarı ile taçlanacak.

KADIN KOLLARI BAŞKANI’NA HEDİYE VERİLDİ

Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu’ya Tüm Kadın Kolları çalışanlarına ithafen çiçek takdimi Prof.Dr. Doğan Aydal tarafından yapıldı.