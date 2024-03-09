CHP Karamürsel Adayı Ahmet Çalık'ın babası vefat etti

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık'ın babası Muhammet Çalık hayatını kaybetti. Çalık Çalık vefatı şu sözlerle duyurdu: "Kıymetli hemşirelerim. Babam Muhammet Çalık hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bu mücbir sebeple planlanna proje ve meclis üyeleri tanıtım toplantımızı ileri bir tarihe erteleme kararı almış bulunmaktayız."