CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık'ın babası Muhammet Çalık hayatını kaybetti. Çalık Çalık vefatı şu sözlerle duyurdu: "Kıymetli hemşirelerim. Babam Muhammet Çalık hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bu mücbir sebeple planlanna proje ve meclis üyeleri tanıtım toplantımızı ileri bir tarihe erteleme kararı almış bulunmaktayız."
09 Mar 2024 - 00:44- Asayiş Güncelleme:
CHP Karamürsel Adayı Ahmet Çalık'ın babası vefat etti
CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık'ın babası Muhammet Çalık hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali̇ Faiz - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah başınız sağolsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.