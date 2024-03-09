09 Mar 2024 - 00:44- Asayiş G:

CHP Karamürsel Adayı Ahmet Çalık'ın babası vefat etti

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık'ın babası Muhammet Çalık hayatını kaybetti

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CHP Karamürsel Adayı Ahmet Çalık'ın babası vefat etti mask

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık'ın babası Muhammet Çalık hayatını kaybetti. Çalık Çalık vefatı şu sözlerle duyurdu: "Kıymetli hemşirelerim. Babam Muhammet Çalık hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bu mücbir sebeple planlanna proje ve meclis üyeleri tanıtım toplantımızı ileri bir tarihe erteleme kararı almış bulunmaktayız."
# Ahmet Çalık, chp, karamürsel, proje, Meclis

09 Mar 2024 - 00:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Ali̇ Faiz - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah başınız sağolsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Mart 02:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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