09 Mar 2024 - 08:39 - Gündem

KOCAELİ YAĞMURA TESLİM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgilere göre bugün Kocaeli'de hava yağmurlu olacak. Sıcaklık ise en yüksek 10 derece olacak. Kocaeli'de yarından itibaren önümüzdeki haftanın ortasına kadar yağış beklenmiyor.