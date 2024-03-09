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KOCAELİ YAĞMURA TESLİM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgilere göre bugün Kocaeli'de hava yağmurlu olacak. Sıcaklık ise en yüksek 10 derece olacak. Kocaeli'de yarından itibaren önümüzdeki haftanın ortasına kadar yağış beklenmiyor.

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KOCAELİ YAĞMURA TESLİM! mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMARTESİ06.00 - 09.00778927
CUMARTESİ09.00 - 12.008883512
CUMARTESİ12.00 - 15.00101077618
CUMARTESİ15.00 - 18.009980820
CUMARTESİ18.00 - 21.009986717
CUMARTESİ21.00 - 24.009992515
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09 Mar 2024 - 08:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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