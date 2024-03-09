Gençlik Bakanlığı Diyanet’i aratmadı

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın bütçe kullanım tercihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 yılına yönelik veri ile bir kez daha ortaya konuldu. Bakanlığın kaynakları büyük oranda dini faaliyetler ile dini vakıf ve dernekler için kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen atölyelerden öğrenci yurtlarına kadar hemen her kademede ağırlık dini içeriklere verildi. Kapasite yetersizliği, güvenlik ve hijyen sorunlarıyla gündeme gelen KYK yurtlarındaki manevi rehber sayısında yaşanan artış da dikkati çekti.

DİNİ ATÖLYELER

Bakanlığın verilerine göre, 2023 yılında Gençlik Merkezleri’nde toplam 40 bin 184 Dini İlimler Atölyesi gerçekleştirildi. Dini içerikli atölyelere katılan öğrenci sayısı 56 bin 41 oldu. Atölyelerde verilen eğitimlerden bazıları, “Kuran-ı Kerim ve Meali, Temel Dini Bilgiler” ve “Resulullah’ın Hayatı” şeklinde sıralandı.

Toplam 40 bin 184 dini içerikli atölyeye karşın Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen Sosyal Bilimler Atölyesi sayısı, 8 bin 613’te kaldı. Sosyal Bilimler konulu atölyelere katılan öğrenci sayısının ise 15 bin 208 olduğu bildirildi. Atölyelerde, “Tarih, Edebiyat, Hukuk” ve “Felsefe” gibi eğitimlerin verildiği belirtildi.

MANEVİ REHBERLER

Bakanlığa ait veriler öte yandan, KYK yurtlarında görev alan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı personel sayısındaki çarpıcı artışı da ortaya koydu. Buna göre, 9 Aralık 2019 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında uygulamaya geçirilen, “KYK yurtlarında manevi rehberlik” projesi kapsamındaki personel sayısı 905’e ulaştı. Yurtlardaki manevi rehber sayısının 2021 yılında 618, 2022 yılında ise 758 olduğu öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden, “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar” adı altında faaliyet yürüten vakıf ve derneklere aktarılan para da paylaşıldı. Buna göre, 2021 yılında 286 milyon 235 bin TL olan vakıf ve derneklere aktarılan para, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla 566 milyon 490 bin TL ve 1 milyar 24 milyon 799 bin TL olarak kaydedildi. Bakanlık bütçesinden para aktarılan vakıf ve derneklerin isimleri ise paylaşılmadı.

Vakıf ve derneklere yapılan nakdi yardımın yanı sıra vakıf ve derneklere ait yurtlarda kalan öğrencilere de destek sağlandı. Bu kapsamda 29 Ocak 2024 itibarıyla 15 vakıf ve derneğe ait toplan 228 yurtta kalan 48 bin 277 öğrenciye beslenme ve barınma yardımı yapıldı.

Kaynak: BİRGÜN