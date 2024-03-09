Boluspor hata yapmadı

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi. Rakibini 2-1'lik skorla geçen Boluspor, evinde hata yapmadı.

Boluspor'un gollerini 12'de Jefferson Nogueira ve 57'de kendi kalesine Talha Ülvan kaydetti. Giresunspor'un sayısı da 48'de yine Talha Ülvan'dan geldi.

Bu sonuçla Boluspor puanını 42'ye yükseltti. Giresunspor ise 7 puanda kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90+1 Diarrassouba), Gigic (Dk. 88 Vusal Isgandarlı), Oulare, Onur Ulaş, Tunahan Çiçek (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Jefferson (Dk. 83 Kubilay Sönmez), Avramovski, Ercan Coşkun, Anıl Koç (Dk. 46 İshak Karaoğul)

Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Şahin Dik (Dk. 87 Şenel Hami Aydemir), Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Kasım Alperen Köşker (Dk. 81 Ali Emirhan Akçay), Mehmet Keskin, Enishan Ceylan, Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 12 Jefferson, Dk. 57 Talha Ülvan (Kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 48 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 70 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)

Kaynak: TRT SPOR