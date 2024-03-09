Boluspor hata yapmadı

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi. Rakibini 2-1'lik skorla geçen Boluspor, evinde hata yapmadı.
Boluspor'un gollerini 12'de Jefferson Nogueira ve 57'de kendi kalesine Talha Ülvan kaydetti. Giresunspor'un sayısı da 48'de yine Talha Ülvan'dan geldi.
Bu sonuçla Boluspor puanını 42'ye yükseltti. Giresunspor ise 7 puanda kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 90+1 Diarrassouba), Gigic (Dk. 88 Vusal Isgandarlı), Oulare, Onur Ulaş, Tunahan Çiçek (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Jefferson (Dk. 83 Kubilay Sönmez), Avramovski, Ercan Coşkun, Anıl Koç (Dk. 46 İshak Karaoğul)
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Şahin Dik (Dk. 87 Şenel Hami Aydemir), Ertuğrul Şenlikoğlu, Kadir Seven, Kasım Alperen Köşker (Dk. 81 Ali Emirhan Akçay), Mehmet Keskin, Enishan Ceylan, Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük, Faruk Can Genç
Goller: Dk. 12 Jefferson, Dk. 57 Talha Ülvan (Kendi kalesine) (Boluspor), Dk. 48 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 70 Talha Ülvan (Bitexen Giresunspor)
Kaynak: TRT SPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.