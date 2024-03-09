Kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanda kasık bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Gökhan Değirmenci'nin Özel Konak Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde adductor kasında grade 1 zorlanma tespit edilen futbolcumuzun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır."
- Spor
Gökhan'dan kötü haber!
Trendyol 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da kaleci Gökhan Değirmenci'den kötü haber geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.