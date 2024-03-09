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Gökhan'dan kötü haber!

Trendyol 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da kaleci Gökhan Değirmenci'den kötü haber geldi.

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Gökhan'dan kötü haber! mask

Kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanda kasık bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Gökhan Değirmenci'nin Özel Konak Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde adductor kasında grade 1 zorlanma tespit edilen futbolcumuzun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır."
# tespit, sağlık

09 Mar 2024 - 09:06 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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