25 taksi yerine prefabrik durak ihalesi

MURAT ÖZAKYÜZ 6.300.004,00 TRY Altı Milyon Üç Yüz Bin Dört TRY

MAÇAN PREFABRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6.480.000,00 TRY Altı Milyon Dört Yüz Seksen Bin TRY

İZERCAN METAL YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7.894.000,00 TRY yedi Milyon Sekiz Yüz Doksan Dört Bin TRY

RENK TABELA ENDÜSTRİYEL ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9.998.000,00 TRY Dokuz Milyon Dokuz yüz Doksan Sekiz Bin TRY

KANDEMİR İNŞAAT PEYZAJ MİMARLIK DEKORASYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 11.000.000,00 TRY On Bir Milyon TRY

LAMRA İNŞAAT MÜHENDİSLİK YAPI PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ARV GROUP KURUMSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ 11.243.250,00 TRY On Bir Milyon İki Yüz Kırk Üç Bin İki Yüz Elli TRY

KEMAL TOPRAK MAKİNA HIRDAVAT BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 13.333.333,00 TRY On Üç Milyon Üç Yüz Otuz Üç Bin Üç Yüz Otuz Üç TRY