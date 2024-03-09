25 taksi yerine prefabrik durak ihalesi

Taksici esnafına birçok farklı alanda desten veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksi durak yerlerini de daha modern hale getirmeye devam ediyor. Büyükşehir tarafından yapılan ihaleyle Kocaeli’nin çeşitli yerlerinde bulunan 25 adet taksi durak yeri, 3 farklı ölçüyle prefabrikten yapılarla yenilenecek.

8 FİRMA TEKLİF VERDİ

25 taksi durak yeri prefabrik yapıların inşası için toplamda 8 firma teklif verdi. Bu kapsamda en yüksek teklif 14 milyon 693 bin TL ile Yavilioğlu Grup tarafından verilirken en düşük teklif ise 6 milyon 300 bin TL ile Murat Özakyüz’tan geldi.