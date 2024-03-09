Uluzman: "Derince’nin sorunları derin mi derin"

KENDİSİNDEN BAHSETTİ

Demokrat Parti Derince Belediye Başkan Adayı Hülya Uluzman, “ Ben Hülya Uluzman, Demokrat Parti'nin Derince Belediye Başkan adayı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. 1981 yılında Çorum'da doğdum ve 1982 yılından bu yana bu şehirde ikamet etmekteyim. Eğitim hayatımı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu işletme bölümünde tamamladım ve ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldum. Profesyonel hayatıma Derince'de çeşitli stajyerlik deneyimleriyle başladım. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nuh Çimento A.Ş.'de aldığım stajlar, iş dünyasına adım atmamda önemli bir rol oynadı. 2010 yılından bu yana Körfez'de ticaret yapmakta ve e-ticaret ile emlak gayrimenkul alanında işletmecilik faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Ayrıca Arapça okuma ve İngilizce dil bilgisiyle uluslararası arenada da etkin bir şekilde çalışıyorum.” dedi

ÇAĞDAŞ BİR DERİNCE

Hülya Uluzman, “ Derince'nin daha modern ve çağdaş bir kent haline gelmesi için mücadele veriyorum. Bu şehir, sakinleri olarak sizlerin hak ettiği değeri almalıdır. Benim amacım, Derince'nin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve sizlere daha iyi bir yaşam sunmaktır. Sizlerin desteğiyle, Derince'yi birlikte yönetmek için buradayım. Daha modern bir Derince, sizin de hakkınız. Bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışalım ve Derince'nin geleceğini birlikte inşa edelim. “dedi.

TEK KADIN ADAY

Şu anda Derince’nin tek belediye başkan adayının kendisi olduğunu belirten Uluzman, ‘ Biz, Yeter artık söz milletin’ diyoruz. Artık millet iktidarda olmalı, vatandaş yeterince hizmet almalıdır. Her alanda önemli projelerimiz var. Bu projeleri birlikte hayata geçirmek için; desteğinize ihtiyacım var. Destek sizden; hizmet bizden’ dedi.