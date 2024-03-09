Başkan Hürriyet, hafta sonu mesaisine  Zincirlikuyu Camii’nde başladı

Her sabah namazı sonrası farklı bir camide cemaat ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hafta sonunun ilk gününde Zincirlikuyu Camii cemaatini ziyaret etti. Sabah namazından çıkan cemaatle kahvaltı sofrasını paylaşan Başkan Hürriyet, talep ve sorunları dinledi.

GENİŞ KATILIM

Programda Başkan Hürriyet’in yanı sıra; CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baştürk, Meclis Üyesi Adayı Orhan Dönmez, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri İsmet Kanık, Turgay Oruç ve Ali Filiz, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan ile Zincirlikuyu Camii Dernek Başkanı Selahattin Büyükoğlu ve cami cemaati yer aldı.

“KENDİMİZ ÜRETİP VATANDAŞIMIZA SUNUYORUZ”

Başkan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen hizmetleri vatandaşlara anlattı. Birçok hizmetin ücretsiz veya çok uygun fiyata verildiğini vurgulayan Başkan Hürriyet, “Tüm hizmetlerimizde öz kaynaklarımızı kullanmaya gayret ediyoruz. Milletin parası millette kalsın diye satın alımlarımızı minimuma indirdik. Kendimiz üretip vatandaşımıza sunuyoruz. Mahalleniz ile ilgili talep ve sorunları dinleyip bunlara çözüm bularak sizlere daha iyi hizmet ediyoruz” dedi. Taleplerini dile getiren cami cemaati de kendilerini dinleyen Başkan Hürriyet’e samimiyetlerinden dolayı teşekkür etti.