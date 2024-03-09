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Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada Kemalettin Aktepe (16) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı mask

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde akşam saatlerinde, amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kemalettin Aktepe, Ali Aktepe ve Yusuf Aktepe yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Kemalettin Aktepe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Ali Aktepe’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kemalettin Aktepe'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
# sağlık

09 Mar 2024 - 09:44 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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