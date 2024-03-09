Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde akşam saatlerinde, amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kemalettin Aktepe, Ali Aktepe ve Yusuf Aktepe yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Kemalettin Aktepe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Ali Aktepe’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kemalettin Aktepe'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.