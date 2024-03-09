Muhtemel onbirler belli oldu!

MAÇIN KÜNYESİ
Kocaelispor - Tuzlaspor
STAT : Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler, Berkan Çetin
YAYIN: TRT Spor, Bein Sport Max1, www.kocaeligazetesi.com.tr (Canlı anlatım)
MUHTEMEL ONBİRLER:
KOCAELİSPOR
Harun Tekin
Yusuf Abdioğlu
Emir Ortakaya
Mehmet Yılmaz
Atila Turan
Yusuf Cihat Çelik
Giorgi Kharaishvili
Reis Amaral
Daniel Candeias
Ramil Şeydayev
Davit Skhirtladze
TUZLASPOR
Kurtuluş Yurt
Mehmet Çınar
Gökhan Akkan
Çağrı Giritlioğlu
Mehmet Coşkun
Sekou Tidiany
Hikmet Çiftçi
Muhammed Ak.
Arvydas Novikovas
William Togui
Streli Mamba
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.