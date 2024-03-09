- Spor

Muhtemel onbirler belli oldu!

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, ligin 26. haftasında yarın akşam saat 19.00’da Tuzlaspor’u konuk edecek.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Muhtemel onbirler belli oldu! mask

MAÇIN KÜNYESİ

Kocaelispor - Tuzlaspor

STAT : Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdülhamit Söyler, Berkan Çetin

YAYIN: TRT Spor, Bein Sport Max1, www.kocaeligazetesi.com.tr (Canlı anlatım)

MUHTEMEL ONBİRLER:

KOCAELİSPOR

Harun Tekin

Yusuf Abdioğlu

Emir Ortakaya

Mehmet Yılmaz

Atila Turan

Yusuf Cihat Çelik

Giorgi Kharaishvili

Reis Amaral

Daniel Candeias

Ramil Şeydayev

Davit Skhirtladze

TUZLASPOR

Kurtuluş Yurt

Mehmet Çınar

Gökhan Akkan

Çağrı Giritlioğlu

Mehmet Coşkun

Sekou Tidiany

Hikmet Çiftçi

Muhammed Ak.

Arvydas Novikovas

William Togui

Streli Mamba
# Kocaelispor

09 Mar 2024 - 10:03 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.650.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL