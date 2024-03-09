IBAN’la satan esnaf tehlikede

MİTHAT YURDAKUL
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu aracılığıyla esnafa uyarıda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkanları ve bir takım kurgu olayları kullanarak vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. Son zamanlarda dolandırıcıların, suçtan elde ettikleri paraları başkasına ait banka hesap numarası ve IBAN üzerinden aldıklarına işaret eden Emniyet, banka hesap numarası ve IBAN bilgilerinin kullanılması amacıyla kimseyle paylaşılmaması gerektiğini bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, IBAN’ını kullandıran kişilerin de yasal sorumluluk taşıdığını vurguladı. Esnafa yapılan uyarıda, “hakkınızda icra takibi başlatıldı, soruşturma açıldı” gibi dolandırıcılık amaçlı mesajlara da itibar edilmemesi istendi. Dolandırıcılık girişimlerine karşı 112 ihbar hattının aranması ya da en yakın emniyet birimine başvuruda bulunulması gerektiği belirtildi.
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.