Küresel gıda fiyatları düşüyor

FAO Gıda Fiyat Endeksi şubatta tahıl ve bitkisel yağ fiyat endekslerindeki düşüşlerin de etkisiyle aylık bazda yüzde 0.7 düşerken, yıllık bazda yüzde yüzde 10.5 geriledi. FAO Tahıl Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda ise yüzde 22.4 geriledi. Tüm önemli tahılların uluslararası fiyatları bir önceki aya göre gerilerken, mısır, fiyatı en çok düşen ürün oldu.
Kaynak: MİLLİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.