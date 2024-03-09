Küresel gıda fiyatları düşüyor

FAO Gıda Fiyat Endeksi şubatta tahıl ve bitkisel yağ fiyat endekslerindeki düşüşlerin de etkisiyle aylık bazda yüzde 0.7 düşerken, yıllık bazda yüzde yüzde 10.5 geriledi. FAO Tahıl Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda ise yüzde 22.4 geriledi. Tüm önemli tahılların uluslararası fiyatları bir önceki aya göre gerilerken, mısır, fiyatı en çok düşen ürün oldu.

Kaynak: MİLLİYET