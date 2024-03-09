ZAMLI TARİFE BAŞLADI!

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne yaptığı zam talebinin kabul edilmesinin ardından yeni zamlı tarife uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar sürekli aynı soruyu soruyor; Kocaeli taksi ücreti ne kadar? Zamlı tarifeye göre, kilometre ve açılış ücreti 18 lira 98 kuruş 25 TL oldu. Kısa mesafe ücretinin ise 66 TL’den 80 TL’ye yükseltildi. Hatırlanacağı üzere İstanbul’da taksi ücretlerine temmuz ayında zam gelmişti. Yüzde 57 oranında yapılan zam ile indi bindi ücreti 75 TL oldu. İstanbul’daki zam kararının ardından gözler Kocaeli’ye çevrilmişti.

TAKSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Taksi esnafımız şu anda zararına çalışıyor. Bu zararın karşılanması gerek. Biz yüzde 70 zam talep ettik ancak UKOME ne kadar zam yapacak bilmiyoruz. Kocaeli taksi ücreti ne kadar? Haftaya perşembe, en geç cuma günü zam oranları belli olur.” Hatırlanacağı üzere Kocaeli’de taksi ücretlerine en son 2 Ağustos’ta zam gelmişti. Taksilerde tarife açılış fiyatı 11,50 TL’den 18,98 TL’ye, İndi-bindi ücreti ise 40 TL’den 66 TL’ye yükseltilmişti. Sadece 8 ay sonra yeni bir zam geldi ve kilometre ve açılış ücreti 18 lira 98 kuruş 25 TL oldu. Kısa mesafe ücretinin ise 66 TL’den 80 TL’ye yükseltildi.