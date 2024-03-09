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Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi

Kerpe Mahalle Muhtar Adayı Dilek Kerpeli Bekmezli 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Kerpe Alya Otel'de bir etkinlik düzenledi.

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Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi mask
Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi
Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi
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KATILIMCILAR
Kıncıllı mevkii, Gemicipınarı mevkii ve Kerpe Mahallesi Kadınları, Cebeci Mahallesi Muhtar Adayı Nurhayat Çiçek, Orhanlı Mahallesi Muhtar Adayı Zeynep Cici Morgül, Yeniden Refah Partisi Belediye  Başkan Adayı Levent Gödek'in esi Büşra Gödek, İlce Başkanı Hacer Akyıldız, Kurtyeri Mahallesi Muhtar eşi Seda Bahadırlıoğlu, İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Semih Sarıcay'ı temsilen Ayşe Sarıkaya, CHP Yönetim temsilcisi Hatice Duru, Kefken okul aile birliği başkanları Binnur Alev Düzgün ve Burcu Güneş , Başkan Yardımcısı Fatoş Buruş katıldı.

Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi
Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi
Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi
Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi
Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi
# chp, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi

09 Mar 2024 - 10:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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