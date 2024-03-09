Kerpeli Bekmezli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde etkinlik düzenledi

KATILIMCILAR
Kıncıllı mevkii, Gemicipınarı mevkii ve Kerpe Mahallesi Kadınları, Cebeci Mahallesi Muhtar Adayı Nurhayat Çiçek, Orhanlı Mahallesi Muhtar Adayı Zeynep Cici Morgül, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Levent Gödek'in esi Büşra Gödek, İlce Başkanı Hacer Akyıldız, Kurtyeri Mahallesi Muhtar eşi Seda Bahadırlıoğlu, İYİ Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Semih Sarıcay'ı temsilen Ayşe Sarıkaya, CHP Yönetim temsilcisi Hatice Duru, Kefken okul aile birliği başkanları Binnur Alev Düzgün ve Burcu Güneş , Başkan Yardımcısı Fatoş Buruş katıldı.
KATILIMCILAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.