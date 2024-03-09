Çağın Göz Hastanesi, Tıp Bayramı’nı “Ressam Doktorlar” Resim Sergisi ile Kutluyor

Tıp ve sanatın buluşması

Mesleki uzmanlıklarıyla adlarından söz ettiren doktorların benzersiz bakış açılarını ve yeteneklerini öne çıkaran eserlerin yer aldığı sergi, sulu boya ve yağlı boya gibi resimlerin yanı sıra karma teknik ve karakalem çizimleri de içeriyor.

Nefes kesen manzaralardan düşündürücü soyut çizimlere dek sanatseverleri etkileyici bir yolculuğa çıkaracak olan “Ressam Doktorlar” resim sergisinin 9 Mart tarihinde saat 16.00’da gerçekleştirilecek açılışına tüm Kocaeli halkı davetli. 16 Mart’a dek Çağın Göz Hastanesi’nde ziyarete açık olacak sergi ücretsiz gezilebilecek.

“Kocaeli halkının doktorlarımızın eserlerini keşfetmelerini sağlayacağımız için gururluyuz”

Sanat ve tıp dünyasını böylesi bir sergiyle buluşturdukları için heyecanlı olduklarını dile getiren Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kürşat Çağın 14 Mart Tıp Bayramı’nı bu özel sergiyle kutlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Doktorların sanatsal yönlerini paylaşma ortamı sunan serginin onların yaratıcılıkları ve sanata olan tutkularını da ortaya koyduğunun altını çizen Çağın, “Kocaeli halkına, doktorlarımızın fırça darbeleriyle hayat bulan eserlerini keşfetme fırsatı sunacağımız için gurur duyuyoruz.” dedi.