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Hüseyin Baş Kocaeli’ye geliyor

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçim çalışmaları için bugün Kocaeli’ye geliyor.

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Hüseyin Baş Kocaeli’ye geliyor mask

BTP Genel Başkanı  Hüseyin Baş, bugün (09.03.  2024 ) Kocaeli’ye gelecek. BTP,  Büyükşehir ve tüm ilçelerde   aday çıkardı. Hüseyin Baş  seçim çalışmaları kapsamında saat 12.30’da    Darıca Sinoplular Derneği’ni   ziyaret edecek. Hüseyin Baş, saat 15.30’da ise  İzmit’e gelerek esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluşacak. 
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09 Mar 2024 - 10:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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