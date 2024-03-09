Hüseyin Baş Kocaeli’ye geliyor

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün (09.03. 2024 ) Kocaeli’ye gelecek. BTP, Büyükşehir ve tüm ilçelerde aday çıkardı. Hüseyin Baş seçim çalışmaları kapsamında saat 12.30’da Darıca Sinoplular Derneği’ni ziyaret edecek. Hüseyin Baş, saat 15.30’da ise İzmit’e gelerek esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluşacak.