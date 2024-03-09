BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün (09.03. 2024 ) Kocaeli’ye gelecek. BTP, Büyükşehir ve tüm ilçelerde aday çıkardı. Hüseyin Baş seçim çalışmaları kapsamında saat 12.30’da Darıca Sinoplular Derneği’ni ziyaret edecek. Hüseyin Baş, saat 15.30’da ise İzmit’e gelerek esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluşacak.
- Siyaset
Hüseyin Baş Kocaeli’ye geliyor
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçim çalışmaları için bugün Kocaeli’ye geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.