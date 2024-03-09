Tutuş beyannamesini açıklıyor

AKP 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, ilçe ilçe de seçim beyannameleri kamuoyuyla paylaşıyor. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş da beyannamesini yarın açıklıyor

SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Cumhur İttifakı’nın İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyanname açıklaması yarın (10 Mart Pazar) gerçekleştirilecek. Beyanname ve meclis üyesi aday tanıtım toplantısı Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Katılımın yoğun olması beklenen açıklama saat 12.00’da başlayacak.