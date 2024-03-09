09 Mar 2024 - 10:54- Siyaset G:

Tutuş beyannamesini açıklıyor

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, beyannamesini yarın (10 Mart Pazar) 12.00’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde açıklayacak

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Tutuş beyannamesini açıklıyor mask

AKP 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, ilçe ilçe de seçim beyannameleri kamuoyuyla paylaşıyor. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş da beyannamesini yarın açıklıyor

SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Cumhur İttifakı’nın İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyanname açıklaması yarın (10 Mart Pazar) gerçekleştirilecek. Beyanname ve meclis üyesi aday tanıtım toplantısı Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Katılımın yoğun olması beklenen açıklama saat 12.00’da başlayacak.

 
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09 Mar 2024 - 10:54 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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