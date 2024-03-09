Tutuş beyannamesini açıklıyor

AKP 31 Mart Yerel seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, ilçe ilçe de seçim beyannameleri kamuoyuyla paylaşıyor. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş da beyannamesini yarın açıklıyor
SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE
Cumhur İttifakı’nın İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyanname açıklaması yarın (10 Mart Pazar) gerçekleştirilecek. Beyanname ve meclis üyesi aday tanıtım toplantısı Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Katılımın yoğun olması beklenen açıklama saat 12.00’da başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.