Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalamada yüzde 0,64 artarken, dolar/TL yüzde 1,29, euro/TL yüzde 3,33 ve altının gram fiyatı ise yüzde 7,81 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 8.736,45 ve en yüksek 9.174,19 puanlarına ulaşarak, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,64'lük bir değer artışıyla 9.155,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artarak 2 bin 235 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artışla 15 bin 25 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 3 bin 678 liraya yükseldi.

ABD doları bu hafta yüzde 1,29 değer kazanarak 31,9620 liraya, euro ise yüzde 3,33 artışla 35,0400 liraya yükseldi.

Yatırım fonları yüzde 1,18 ve bireysel emeklilik fonları ise yüzde 0,84 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları içinde en yüksek kazancı yüzde 6,32 ile "Kıymetli Maden" fonları elde etti.

Kaynak: PARA DURUMU