- Siyaset

Şirin, “Ortak sevdamız Derince”

Çenedağ Mahallesi’nde düzenlenen programda esnaflarla bir araya gelen İbrahim Şirin, “Ortak sevdamız Derince’miz için hazırız, kararlıyız” dedi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Şirin, “Ortak sevdamız Derince” mask

Cumhur İttifakı’nın adeta tek yürek olarak seçim çalışmalarını sürdürdüğü Derince’de bu kez Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin'in organize ettiği esnaf buluşması programı gerçekleşti.

PROJELERİNİ ANLATTI

Çenedağ Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte hizmete sunacakları projelerle ilgili bilgiler de paylaşan Şirin, “Bizleri muhabbetle karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Ortak sevdamız Derince’miz için hazırız, kararlıyız. Allah nasip ederse 31 Mart tarihinde yapılacak seçimleri kazanarak ilçemize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız” dedi.
# seçim, ilçe, hizmet, büyük, cumhur ittifakı

09 Mar 2024 - 11:01 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.650.883 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL