Başkan Kocaman, kadın personele teşekkür etti

“GAYRETLERİNE ŞAHİDİM”

AKP ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi’nde görev yapan kadın personelle bir araya geldi. Başkan Av.M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde Kartepe Belediyesi’nde düzenlenen programa belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye kadın personelleri katıldı. Programda konuşan Kocaman, “Bizler birlikte ekip olarak çalıştık. Kimsenin tek başına bir şey yapma şansı yok. Kadın mesai arkadaşlarımızın geldiğim günden itibaren gayretlerine şahidim” dedi.

“BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELDİK”

“Bugün belediye başkan adayı gösterildiysem, önümüzdeki döneme hazırlık yapıyorsak en büyük emek sizlerindir” diyen Başkan Mustafa Kocaman, “İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Zorlukların üstesinden birlikte geldik. Yerel seçim çalışmalarına devam ediyoruz. Burada süreç devam etmekte. Ailelerinize çok selam söyleyin. Buraya katıldığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“İNANILMAZ BİR DEĞİŞİM VAR”

“ İlçe olma yolunda emin adımlar atıyoruz” diyen Belediye Başkanı Kocaman sözlerini şöyle sonlandırdı: “Birlik ve beraberlik içerisinde Kartepe olmalıyız. Belde kültüründen çıkarak ilçe kültürüne geçmeliyiz. Kartepemiz 2009 yılında kuruldu. Artık Kartepemiz var. Buna birlikte sahip çıkmalıyız. İlçemizde inanılmaz bir değişim var” dedi.