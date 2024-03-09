Xiaomi otomobil satışına başlıyor

Xiaomi, elektrikli araç sektörüne giriş çabalarını hızlandırdı ve Çin'de tanıtılan ilk modeli Xiaomi SU7'yi seri üretime geçirme aşamasına geldi. İlk showroom'ların, Mi Auto Store adını taşıması beklenen, yolda olduğu bildirildi.

Çin'den alınan bilgilere göre, Xiaomi'nin ilk mağazaları Pekin'de açılacak. Şirket tarafından işletilecek bu mağazanın Nisan ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Elektrikli SUV modeli SU7 henüz sergilenmeyecek, ancak müşteriler, mağazadan test sürüşleri için rezervasyon yaptırabilecekler.

Yetkili bayilikler kurulacak

Xiaomi ayrıca mağaza sayısını artırmak için yetkili bayilikler kuracak. Xiaomi ile iş birliği yapan bazı teknoloji mağazaları, Pekin'de bulunan ofislerde Xiaomi Auto bölümüne yer verecek. Bu ofisler, yalnızca Xiaomi araçlarını satan üçüncü taraf bayiler tarafından yönetilecek.

Xiaomi, Auto Store kapsamında kendi teknolojilerini de paylaşacak. Mağazadan, satış, şarj altyapısı, batarya, araç takası, onarım ve araç hizmetleri gibi şirketin çeşitli hizmetlerini öğrenmek mümkün olacak.

İlk etapta Xiaomi SU7'nin sadece Çin'de sunulması planlanıyor, bu da mağazaların en azından bu yıl için Çin pazarına özel olacağı anlamına geliyor. Ancak şirket, büyüyen elektrikli araç pazarları arasında Türkiye gibi ülkelerde SU7'yi tanıtmaya başlayabilir. Xiaomi, Çin'deki 20 milyondan fazla müşterisini yeni aracına çekmeyi hedefliyor. Şirketin başkanı, net bir tarih vermemiş olsa da, ilk SU7 teslimatları için 2024 yılının ikinci çeyreğini işaret etti.