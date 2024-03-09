Telegram'a yeni güncelleme geliyor!

Uygulamanın kurucusu Pavel Durov'un açıklamasına göre, artık kullanıcılar bireysel hesaplarını kolayca işletme hesabına dönüştürebilecekler. Bu sayede kullanıcılar, lokasyon ve mesai saatleri gibi bilgileri profilinde gösterebilecekler.

Bu güncellemenin özellikle küçük işletme sahipleri için büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor. Diğer platformlarda kuruluş hesabı açmak genellikle yüksek ücretler gerektirirken, Telegram kullanıcıları artık bu özelliği ücretsiz kullanabilecekler.

Müşteriler aradıkları cevaba ulaşabilecekler

İşletme hesabının dikkat çeken bir diğer özelliği ise, gelen mesajlara otomatik cevap verebilmesi. Bu sayede büyük bir zaman tasarrufu sağlanırken, müşteriler de hızlı bir şekilde aradıkları cevaba ulaşabilecekler.

Ayrıca işletme hesapları için metin renklendirme özelliği de aktif olacak. Bu gelişmeler, birçok Telegram kullanıcısı tarafından olumlu bir şekilde karşılanırken, uygulamanın kullanım sıklığının da arttığı gözlemleniyor.

Durov'un yaptığı diğer bir açıklama ise, işletme hesaplarına eklenen yeni yapay zeka fonksiyonları hakkında oldu. Bu fonksiyonlar sayesinde müşteriler, akıllı sohbet robotları aracılığıyla sorunlarına çözüm bulabilecekler.

Güncelleme ne zaman gelecek?

Bu güncellemenin önümüzdeki ay içinde platforma eklenmesi bekleniyor. Telegram'ın, aylık 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp Business ile rekabet etmesi zor olsa da, yapılan bu güncellemenin oldukça olumlu bir adım olduğu söylenebilir.