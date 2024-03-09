Ramazan'da tok kalmak için 8 öneri!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selin Nur Uçar, Ramazan ayında sağlıklı kalmak ve uzun süre tokluk hissi sağlamak için bazı önerilerde bulundu.

İşte Uçar'ın önerileri:

Sağlıklı Protein ve Yağ Kaynakları: Yumurta, az tuzlu peynir, az tuzlu/tuzsuz zeytin, çiğ kuruyemişler (çiğ ceviz, çiğ fındık, çiğ badem vb.), yoğurt, kefir gibi sağlıklı protein ve yağ kaynakları tokluk hissini artırabilir.

İftara Hafif Başlangıç: İftarı hafif bir şekilde hurma, az tuzlu siyah veya yeşil zeytin ve ılık su ile başlayabilirsiniz. Daha sonra bir kase çorba ile devam edebilir ve çorba sonrasında yemeğe kısa bir ara verebilirsiniz.

Lifli Besinler Kabızlığa Karşı: Ramazan ayında beslenme düzeninin değişmesiyle kabızlık gibi sindirim problemleri yaşanabilir. Bu durumu önlemek için lifli besinlere, yeterli su tüketimine ve kabızlığı giderici rezene çayına yer verebilirsiniz.

Yavaş ve Dikkatli Yeme Alışkanlığı: Hızlı yeme alışkanlığı mide problemlerine neden olabilir. Yemekleri iyice çiğneyerek ve acele etmeden yavaşça yemek, sindirimi kolaylaştırabilir.

Hafif Tatlı Alternatifleri: İftardan sonra ağır tatlılardan uzak durarak taze ve kuru meyvelere, komposto veya sütlü tatlılara yönelebilirsiniz. Şerbetli tatlılar yerine meyve tatlıları veya sütlü tatlılar tercih edilebilir.

Sahurda Dengeli Beslenme: Sahurda dengeli bir şekilde yumurta, peynir, domates, salatalık, tam buğday ekmeği, zeytin gibi kahvaltılıkları veya zeytinyağlı sebze yemeklerini tercih edebilirsiniz. Kızartılmış veya yağlı yiyeceklerden kaçının.

Su Tüketimine Dikkat: Su tüketimini iftarla sahur arasına yayarak yapmak, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemleri önleyebilir. İftardan hemen sonra değil, öğün aralarında su içmeye özen gösterin.

Kaynak: 12punto