Altın Kiraz’da 2. tur için kura çekimi yapıldı

GENİŞ KATILIM VARDI

Körfez Atalar Mahallesi’nde .bulunan Ciğerci İbo isimli işletmede yapılan kura çekimine ikinci tura yükselen takımların idarecileri ve bazı oyuncuları katıldı. Yapılan kura çekiminin ardından takımların eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi öncesinde koordinatör Mitat Atalay, kalan maçlar ve kurallarla ilgili takım idarecilerini bilgilendirdi.

ÖZKAN BAŞARILAR DİLEDİ

Törende konuşan turnuvanın organizatörü Metin Özkan, “Her yıl artan bir ilgi ile devam eden Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvamızda ikinci tur maçlarımıza başlıyoruz. Umarım herhangi bir sakatlık ya da olumsuzluk yaşanmaz. İlk tur maçları centilmence geçti. Devamını diliyorum. İkinci turda tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

İLK MAÇLAR PAZARTESİ

Bu arada ikinci tur maçları Ramazan ayının ilk günü olan pazartesi günü saat 22.00’de Eti Mimarlık ile Dergah Ocakbaşı arasında oynanacak ilk maçla başlayacak. Müsabakalar yine Körfez Belediyesi Çim Halı Tesislerinde oynanacak.

ALTIN KİRAZ FUTBOL TURNUVASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ

12.GELENEKSEL ALTIN KİRAZ DOSTLUK FUTBOL TURNUVASI FİKSTÜRÜ