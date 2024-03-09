Altın Kiraz’da 2. tur için kura çekimi yapıldı

GENİŞ KATILIM VARDI
Körfez Atalar Mahallesi’nde .bulunan Ciğerci İbo isimli işletmede yapılan kura çekimine ikinci tura yükselen takımların idarecileri ve bazı oyuncuları katıldı. Yapılan kura çekiminin ardından takımların eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi öncesinde koordinatör Mitat Atalay, kalan maçlar ve kurallarla ilgili takım idarecilerini bilgilendirdi.
ÖZKAN BAŞARILAR DİLEDİ
Törende konuşan turnuvanın organizatörü Metin Özkan, “Her yıl artan bir ilgi ile devam eden Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvamızda ikinci tur maçlarımıza başlıyoruz. Umarım herhangi bir sakatlık ya da olumsuzluk yaşanmaz. İlk tur maçları centilmence geçti. Devamını diliyorum. İkinci turda tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.
İLK MAÇLAR PAZARTESİ
Bu arada ikinci tur maçları Ramazan ayının ilk günü olan pazartesi günü saat 22.00’de Eti Mimarlık ile Dergah Ocakbaşı arasında oynanacak ilk maçla başlayacak. Müsabakalar yine Körfez Belediyesi Çim Halı Tesislerinde oynanacak.
ALTIN KİRAZ FUTBOL TURNUVASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ
12.GELENEKSEL ALTIN KİRAZ DOSTLUK FUTBOL TURNUVASI FİKSTÜRÜ
|11.04. 2024
|PAZARTESİ
|ETİ MİMARLIK
|DERGAH OCAKBAŞI
|22.00
|2.TUR
|11.04.2024
|PAZARTESİ
|ERS İNŞAAT-OTOMOTİV
|KLİMASİST
|23.00
|2.TUR
|12.03.2024
|SALI
|İSFPLUS OSGB
|KOCAELİ İNŞAAT MÜH. ODASI
|22.00
|2.TUR
|12.03.2024
|SALI
|MEHMET AK AUTO
|CİĞERCİ İBO
|23.00
|2.TUR
|13.03.2024
|ÇARŞAMBA
|KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜD.
|MERKAN GROUP
|22.00
|2.TUR
|13.03.2024
|ÇARŞAMBA
|VİZYON İNŞAAT
|VEFA İNŞAAT
|23.00
|2.TUR
|14.03.2024
|PERŞEMBE
|ONUR NAKLİYAT
|M.A GOLG GAYRİMENKUL-EMLAK
|22.00
|2.TUR
|14.03.2024
|PERŞEMBE
|ETİ GROUP
|TİSE KAMERA GÜVENLİK
|23.00
|2.TUR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.