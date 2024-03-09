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Altın Kiraz’da 2. tur için kura çekimi yapıldı

Kentimizin tanınmış spor adamlarından Metin Özkan tarafından düzenlenen, aynı zamanda Mitat Atalay’ın da koordinatörü olduğu Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda grup müsabakaları tamamlandı. Önceki akşam gerçekleşen programla da bu yıl 12’ncisi düzenlenen turnuvanın ikinci tur için kura çekimi yapıldı.

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Altın Kiraz’da 2. tur için kura çekimi yapıldı mask
Altın Kiraz’da 2. tur için kura çekimi yapıldı
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GENİŞ KATILIM VARDI

Körfez Atalar Mahallesi’nde .bulunan Ciğerci İbo isimli işletmede yapılan kura çekimine ikinci tura yükselen takımların idarecileri ve bazı oyuncuları katıldı. Yapılan kura çekiminin ardından takımların eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi öncesinde koordinatör Mitat Atalay, kalan maçlar ve kurallarla ilgili takım idarecilerini bilgilendirdi.

ÖZKAN BAŞARILAR DİLEDİ

Törende konuşan turnuvanın organizatörü Metin Özkan, “Her yıl artan bir ilgi ile devam eden Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvamızda ikinci tur maçlarımıza başlıyoruz. Umarım herhangi bir sakatlık ya da olumsuzluk yaşanmaz. İlk tur maçları centilmence geçti. Devamını diliyorum. İkinci turda tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

İLK MAÇLAR PAZARTESİ

Bu arada ikinci tur maçları Ramazan ayının ilk günü olan pazartesi günü saat 22.00’de Eti Mimarlık ile Dergah Ocakbaşı arasında oynanacak ilk maçla başlayacak. Müsabakalar yine Körfez Belediyesi Çim Halı Tesislerinde oynanacak.

ALTIN KİRAZ FUTBOL TURNUVASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ

12.GELENEKSEL ALTIN KİRAZ DOSTLUK FUTBOL TURNUVASI FİKSTÜRÜ

11.04. 2024PAZARTESİETİ MİMARLIK DERGAH OCAKBAŞI 22.002.TUR
11.04.2024PAZARTESİERS İNŞAAT-OTOMOTİV KLİMASİST 23.002.TUR
12.03.2024SALIİSFPLUS OSGB KOCAELİ İNŞAAT MÜH. ODASI 22.002.TUR
12.03.2024SALIMEHMET AK AUTO CİĞERCİ İBO 23.002.TUR
13.03.2024ÇARŞAMBAKÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜD. MERKAN GROUP 22.002.TUR
13.03.2024ÇARŞAMBAVİZYON İNŞAAT VEFA İNŞAAT 23.002.TUR
14.03.2024PERŞEMBEONUR NAKLİYAT M.A GOLG GAYRİMENKUL-EMLAK 22.002.TUR
14.03.2024PERŞEMBEETİ GROUP TİSE KAMERA GÜVENLİK 23.002.TUR

# ilçe, 2024, oldu

09 Mar 2024 - 11:44 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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